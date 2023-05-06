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РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

6 мая 2023 23:56
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море
Вражеская корабельная группировка активизировалась. Фото: facebook.com/OperationalCommandSouth
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Оккупанты в Черном море наращивают количество ракетоносителей. Так, они увеличили свою корабельную группировку четырьмя надводными ракетоносителями.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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"Суммарный залп "Калибров" до 32 ракет", — отметили в сообщении ОК "Юг".

Также добавили, что уровень ракетной опасности максимально высок, поскольку возросла активность вражеской стратегической авиации.

ОК "Юг" призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, что Вооруженные силы Украины удачно нанесли удары по важным объектам российских оккупантов. В частности, украинские военные пять раз обстреляли районы сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также вражеский зенитно-ракетный комплекс.

Также мы сообщали, что сегодня, 6 мая, в Севастополе (Крым) раздался взрыв. Россия, как всегда, обвинила в этом украинские военные.

Добавим, что вооруженные силы Украины продолжают уничтожать оккупантов на поле боя. За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали более 500 российских военных.

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