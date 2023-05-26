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Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Днепре: прямой эфир Новини.LIVE

26 мая 2023 13:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Днепре: прямой эфир Новини.LIVE
Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В городе Днепр продолжается ликвидация последствий российского удара по медицинскому учреждению. В настоящее время привлечены полсотни спасателей и 17 единиц техники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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По словам главы ОВА, огонь охватил 1 тыс. кв. м пораженного медучреждения. В результате обстрела трехэтажка частично разрушена. 

"Все еще тушат пламя и в соседнем здании. Его уже удалось локализовать. Там продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами", — добавил Лысак.

В Днепре выросло количество пострадавших

В результате ракетного удара по Днепру пострадали 23 человека, из них трое в тяжелом состоянии. 

"Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу", — сообщил Лысак.

Он добавил, что спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре.

Также мы писали, что сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.

Добавим, в результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

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