Спасатели ликвидируют последствия обстрелов в Днепре: прямой эфир Новини.LIVE

Последствия обстрела больницы в Днепре. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В городе Днепр продолжается ликвидация последствий российского удара по медицинскому учреждению. В настоящее время привлечены полсотни спасателей и 17 единиц техники.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Ликвидация последствий обстрела в Днепре

По словам главы ОВА, огонь охватил 1 тыс. кв. м пораженного медучреждения. В результате обстрела трехэтажка частично разрушена.

"Все еще тушат пламя и в соседнем здании. Его уже удалось локализовать. Там продолжаются поиски человека, который может находиться под завалами", — добавил Лысак.

В Днепре выросло количество пострадавших

В результате ракетного удара по Днепру пострадали 23 человека, из них трое в тяжелом состоянии.

"Погиб мужчина 69 лет. Он просто проходил мимо, когда ракета российских террористов попала по городу", — сообщил Лысак.

Он добавил, что спасателям удалось локализовать пожар в медучреждении.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре.

Также мы писали, что сегодня ночью, 26 мая, российские оккупанты атаковали медицинское учреждение в городе Днепр. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы России.

Добавим, в результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.