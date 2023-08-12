Россия не перестает обстреливать мирные украинские города: обновленные данные Генштаба

Российский "Град". Фото: epa

Сегодня уже начались 535 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Обстрелы оккупантов

Кроме того, российская армия 49 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и населённые пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отметили в сообщении.

Военные говорят, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории нашего государства остается высокой.

Скриншот сообщения

Скриншот сообщения

Ракетная атака на украинские города 11 августа

Утром, 11 августа, российские террористы атаковали Прикарпатье. В результате обстрела погиб ребенок.

Также российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки РФ пострадала женщина.

Напомним, в Херсоне в одной из больниц скончался местный житель, который получил ранения из-за утренних обстрелов многоэтажки российскими оккупантами. Россияне продолжают терроризировать мирных жителей региона.