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Россия не перестает обстреливать мирные украинские города: обновленные данные Генштаба

12 августа 2023 07:19
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Россия не перестает обстреливать мирные украинские города: обновленные данные Генштаба
Российский "Град". Фото: epa
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Сегодня уже начались 535 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 5 ракетных и 31 авиационный удар.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Кроме того, российская армия 49 раз обстреляла из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и населённые пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — отметили в сообщении.

Военные говорят, что вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории нашего государства остается высокой.

Скриншот сообщения
Скриншот сообщения

Ракетная атака на украинские города 11 августа

Утром, 11 августа, российские террористы атаковали Прикарпатье. В результате обстрела погиб ребенок.

Также российские оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области. В результате атаки РФ пострадала женщина.

Напомним, в Херсоне в одной из больниц скончался местный житель, который получил ранения из-за утренних обстрелов многоэтажки российскими оккупантами. Россияне продолжают терроризировать мирных жителей региона.

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