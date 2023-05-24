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Росія перекидає на Бєлгородщину війська з України: звідки саме

24 травня 2023 17:27
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Росія перекидає на Бєлгородщину війська з України: звідки саме
Армія РФ. Фото: росЗМІ
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Міністерство оборони Росії почало перекидати на територію Бєлгородської області певну кількість військових резервів. Не виключено, що їх могли зняти із Луганського напрямку. Проте цієї кількості недостатньо для ліквідації анклаву "Свободной России" на Бєлгородщині.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів Олексій Барановський, представник Політцентру російської збройної опозиції. 

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"Ситуація на Бєлгородщині дуже динамічна, змінюється щогодини. Але так, ми фіксуємо, що Росія намагається накопичити певні резерви для зачищення антипутінського анклаву. Перекидають війська із Луганського напрямку, але цього буде недостатньо. Подивимося, що їм вдасться", — зазначив Барановський.

Він відмовився назвати точні цифри антипутінських військ, які присутні на території Бєлгородщини. Але додав, що їхні дії є союзними для ЗСУ.

"Легіон "Свободная Россия" складається із чотирьох батальйонів (чисельність одного батальйону нараховує 400-800 осіб. — Ред.) і ще один батальйон РДК. Наші спецоперації мають значення для українського контрнаступу, якого ми всі чекаємо, зі звільнення української території. Адже Росія вимушена знімати війська з інших ділянок — відповідно, вони оголяються", — підсумував Барановський.

Нагадаємо, станом на середу 24 травня сили російської збройної опозиції контролюють понад 40 кв. км Бєлгородщини. Ця територія не перебуває під контролем РФ, а саме визвольних військ РФ. Регулярні війська РФ досі не зачистили Бєлгородщину.

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