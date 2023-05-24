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Россия перебрасывает на Белгородщину войска из Украины: откуда именно

24 мая 2023 17:27
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Россия перебрасывает на Белгородщину войска из Украины: откуда именно
Армия РФ. Фото: росСМИ
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Министерство обороны России начало перебрасывать на территорию Белгородской области некоторые военные резервы. Не исключено, что их могли снять с Луганского направления. Однако этого количества недостаточно для ликвидации анклава "Свободной России" в Белгородской области.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал Алексей Барановский, представитель Политцентра российской вооруженной оппозиции.

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"Ситуация на Белгородщине очень динамичная, меняется каждый час. Но да, мы фиксируем, что Россия пытается накопить определенные резервы для зачистки антипутинского анклава. Перебрасывают войска из Луганского направления, но этого будет недостаточно. Посмотрим, что им удастся", — отметил Барановский.

Он отказался назвать точные цифры антипутинских войск, которые находятся на территории Белгородщины. Но добавил, что их действия союзные для ВСУ.

"Легион "Свободная Россия" состоит из четырех батальонов (численность одного батальона насчитывает 400-800 человек. — Ред.) и еще один батальон РДК. Наши спецоперации имеют значение для украинского контрнаступления, которого мы все ждем, по освобождению украинской территории. Ведь Россия вынуждена снимать войска с других участков — соответственно, они обнажаются", — подытожил Барановский.

Напомним, по состоянию на среду 24 мая силы российской вооруженной оппозиции контролируют более 40 кв. км Белгородщины. Эта территория находится под контролем РФ, а именно освободительных войск РФ. Регулярные войска РФ не зачистили Белгородщину.

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