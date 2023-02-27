Россия отправила на Угледарское направление подразделение бригады, созданное для войны в Чечне
Командование рф отправило на Угледарское направление подразделение бригады, которое создавалось для войны в Чечне. Приблизительно до 5 числа они "принимают" линию обороны, которую будут держать.
Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона.
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"Поступило новое подразделение — 136 бригада, которая в свое время была создана для войны в Чечне. На сегодняшний день они появились в поле зрения на Донецком направлении, примерно до 5 числа они "принимают" линию обороны, которую будут держать", — рассказал Дмитрашковский.
По его словам, на Угледарском направлении противник в течение четырех последних суток снизил свою активность. За минувшие сутки оккупанты совершили 15 штурмовых действий. Он отметил, что месяц назад было до 60 штурмовых действий в сутки. Дмитрашковский считает, что это связано с погодными условиями и с массовым отказом россиян идти в наступление.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что Генштаб сообщал о больших потерях россиян в Донбассе, что, в свою очередь, спровоцировало массовое дезертирство военнослужащих российской армии.
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны. Задача страны — победить российскую агрессию.