Россия в очередной раз атаковала Сумщину управляемыми бомбами

Российский самолет СУ-35. Фото: Facebook/Минобороны РФ

Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области. По традиции, оккупанты использовали самолет СУ-35.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Сегодня авиационный удар понесла Сумская область. Оккупанты ударили двумя управляемыми авиабомбами из самолета СУ-35.

"Около 22:13 5 мая нанесен авиаудар, 2 КАБ с вражеского самолета СУ-35, по населенному пункту Глухов. В результате удара повреждены 44 частных домовладения и учебное заведение. Предварительно пострадали пять человек. Информация уточняется", — отметили в ОК "Север".

Мы также писали о том, что оккупанты обстреляли ракетами города Славянск и Краматорск Донецкой области. Враг атаковал промышленные предприятия. В Славянске две ракеты С-300 попали в здание завода "Зевс Керамика", а в Краматорске повреждено админздание НКМЗ. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Напомним, за минувшие сутки российские войска обстреляли Украину почти в 50 раз. В результате российского террора пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.