Ракетная атака 26 июля: зафиксированы пуски "Кинжалов", есть угроза для Киева

Россия запустила "Кинжалы": под угрозой Киев
Вечером 26 июля идет российская ракетная атака по территории Украины. Зафиксирован пуск ракет типа "Кинжал".
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.
Ракетная атака 26 июля
Под угрозой Киевская область и Киев.
"Киевщина – в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал", — говорится в сообщении.
Также в Командовании призывают жителей Киева срочно последовать в укрытие.
О ракетах типа "Кинжал", двигающихся в направлении столицы, сообщила и Киевская городская военная администрация.
"Внимание! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал" в направлении столицы! Находитесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении.
Сообщается также о движении ракет в направлении других областей. В частности, Хмельницкой и Кировоградской.
Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Ранее стало известно о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.
Вечером 26 июля взрывы прогремели в Хмельницком. Местные власти сообщают, что они связаны с работой ПВО.
Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две вражеские цели.