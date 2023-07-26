Ракетная атака 26 июля: зафиксированы пуски "Кинжалов", есть угроза для Киева

Пуск ракет "Кинжал". Фото: росСМИ

Вечером 26 июля идет российская ракетная атака по территории Украины. Зафиксирован пуск ракет типа "Кинжал".

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Ракетная атака 26 июля

Под угрозой Киевская область и Киев.

"Киевщина – в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал", — говорится в сообщении.

Также в Командовании призывают жителей Киева срочно последовать в укрытие.

О ракетах типа "Кинжал", двигающихся в направлении столицы, сообщила и Киевская городская военная администрация.

"Внимание! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал" в направлении столицы! Находитесь в укрытиях до отбоя", — говорится в сообщении.

Сообщается также о движении ракет в направлении других областей. В частности, Хмельницкой и Кировоградской.

Напомним, 26 июля Россия совершила ракетную атаку по территории Украины. Ранее стало известно о запуске ракет из 12 самолетов Ту-95мс из района Каспийского моря.

Вечером 26 июля взрывы прогремели в Хмельницком. Местные власти сообщают, что они связаны с работой ПВО.

Также около 13:00 российские оккупанты осуществили пуск крылатых ракет "Калибр" с акватории Черного моря. Воздушным силам удалось приземлить две вражеские цели.