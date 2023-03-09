Ракетный удар 9 марта и пуск Кинжалов: все подробности

9 марта враг совершил пуск 81 ракеты, ПВО сбила 34

В ночь на четверг 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разных типов и 8 ударных иранских беспилотников Shahed-136/131. Силам украинской Противовоздушной обороны удалось сбить 34 ракеты и 4 дрона. Попадания зафиксированы в 10 областях, есть погибшие.

Самая сложная ситуация сейчас в Житомирской области — там нет ни света, ни воды, ни отопления. Однако все службы уже работают над восстановлением инфраструктуры.

Какой была очередная атака врага по Украине — читайте в Новини.LIVE.

Враг выпустил 81 ракету, ПВО сбили 34

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, в ночь на 9 марта оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Из них:

28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;

20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;

6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";

8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;

13 пусков зенитных управляемых ракет С-300;

8 пусков ударных БпЛА Shahed-136/131.

Украинская ПВО уничтожила 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" из всех запущенных 48, а также 4 БпЛА Shahed-136/131.

Зафиксированы попадания в 10 регионах — Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях. Без отопления и частично без света Киевская и Одесская области. Оккупированная Запорожская АЭС обесточена.

В Золочевском районе Львовской области ракета разрушила частные жилые дома. Погибли пять человек.

Фото: REUTERS/Andriy Perun

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС 1 / 3

Один человек погиб и еще два ранены в Днепропетровской области. В Киеве в Святошинском районе повреждено почти 20 автомобилей. Ранены два человека.

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: Новини.LIVE

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich 1 / 6

Известно, что в столице одна из запущенных ракет Х-47 "Кинжал" попала в объект критической инфраструктуры.

Чем новая ракетная атака отличалась от предыдущих

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это была действительно масштабная атака с применением ракет разных типов. Особенно запуском шести "Кинжалов".

"Враг приготовил нам целый букет. Не помню, когда они последний раз применяли такое количество "Кинжалов". Для этого использовали самолеты Миг-31, которые, собственно, и несут эти ракеты. Из 48 крылатых ракет сбито 34. Это то, что мы можем сбивать. К сожалению, пока нет средств противостоять ударам тех же "Кинжалов", Х-22 и С-300", — уточнил Игнат в эфире национального телемарафона.

В последний раз "Кинжалы" летели по Украине во время ракетной атаки 25 января. До этого не применялись с 7 августа 2022 года. Тогда враг нанес удар ими по объектам в Винницкой области.

Впервые "Кинжалы" полетели по Украине год назад — 19 марта 2022 года. Удар якобы был нанесен по поселку Делятин Ивано-Франковской области. В результате удара был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов.

Ракета "Кинжал". Фото: Boevaya mashina / Wikimedia commons

9 мая 2022 года из самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса "Кинжал". Были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении россии. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость более 12000 км/ч.

В конце 2022 года глава внешней разведки Украины Кирилл Буданов и интервью изданию "Лига" отмечал, что на начало войны у рф было 47 таких ракет. Можно предположить, что враг уже использовал около 30 штук. Соответственно, на вооружении могло остаться еще примерно 20 таких ракет. Производить новые россия не в состоянии из-за западных санкций.

Враг совершенствует тактику и украинская ПВО тоже

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в комментарии Новини.LIVE отметил, что срок восстановления ударов у врага увеличивается, а вот количество ракет при этом уменьшается. Однако несмотря на это, враг все же пытается усовершенствовать тактику обстрелов, перегружать ПВО и обходить ее. Он не стоит на месте, но и ВСУ тоже. Поэтому пошла игра, кто кого обыграет.

Валерий Рябых

"Особенно чего-то нового в атаке 9 марта мы не увидели, кроме пуска шести "Кинжалов". Раньше такого не было. Видно, они хотели достичь поставленных целей, а вот остальные ракеты могли быть для распыления сил ПВО. Как вот Х-22. В этот раз было применено много ракет, которые не перехватываются нашей ПВО", — отметил эксперт.

По его словам, враг забазировал необходимое количество ракет Х-101/Х-555 и "Калибров", которых на остатках уже не так много. К примеру, по состоянию на 24 января количество данных ракет насчитывало около 109 штук. Из них 40 были выпущены в ходе атаки 26 января, еще 43 ракеты летели 10 февраля и еще 28 — 9 марта. И если Х-101 враг может производить до 15 единиц в месяц, то Х-505 уже нет.

Вполне возможно, что ракет Х-101/Х-555 у врага уже примерно 30-50. Однако он все еще способен производить до 50 штук разных типов в месяц, поэтому ракетные удары будут продолжаться.