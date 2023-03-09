Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Война arrow россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки arrow

россия нанесла мощный удар по Украине и выпустила дорогие "Кинжалы": анализ атаки

9 марта 2023 13:52
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ракетный удар 9 марта и пуск Кинжалов: все подробности
9 марта враг совершил пуск 81 ракеты, ПВО сбила 34
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

В ночь на четверг 9 марта россия выпустила по Украине 81 ракету разных типов и 8 ударных иранских беспилотников Shahed-136/131. Силам украинской Противовоздушной обороны удалось сбить 34 ракеты и 4 дрона. Попадания зафиксированы в 10 областях, есть погибшие.

Самая сложная ситуация сейчас в Житомирской области — там нет ни света, ни воды, ни отопления. Однако все службы уже работают над восстановлением инфраструктуры.

Читайте также:

Какой была очередная атака врага по Украине — читайте в Новини.LIVE.

Враг выпустил 81 ракету, ПВО сбили 34

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, в ночь на 9 марта оккупанты осуществили 81 пуск ракет разного базирования. Из них:

  • 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
  • 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
  • 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
  • 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59;
  • 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300;
  • 8 пусков ударных БпЛА Shahed-136/131.

Украинская ПВО уничтожила 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" из всех запущенных 48, а также 4 БпЛА Shahed-136/131.

Зафиксированы попадания в 10 регионах — Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях. Без отопления и частично без света Киевская и Одесская области. Оккупированная Запорожская АЭС обесточена.

В Золочевском районе Львовской области ракета разрушила частные жилые дома. Погибли пять человек.

  • Фото: REUTERS/Andriy Perun
  • Фото: ГСЧС
  • Фото: ГСЧС
1 / 3

Один человек погиб и еще два ранены в Днепропетровской области. В Киеве в Святошинском районе повреждено почти 20 автомобилей. Ранены два человека.

  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: Новини.LIVE
  • Фото: REUTERS/Gleb Garanich
  • Фото: REUTERS/Gleb Garanich
1 / 6

Известно, что в столице одна из запущенных ракет Х-47 "Кинжал" попала в объект критической инфраструктуры.

Чем новая ракетная атака отличалась от предыдущих

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, это была действительно масштабная атака с применением ракет разных типов. Особенно запуском шести "Кинжалов".

"Враг приготовил нам целый букет. Не помню, когда они последний раз применяли такое количество "Кинжалов". Для этого использовали самолеты Миг-31, которые, собственно, и несут эти ракеты. Из 48 крылатых ракет сбито 34. Это то, что мы можем сбивать. К сожалению, пока нет средств противостоять ударам тех же "Кинжалов", Х-22 и С-300", — уточнил Игнат в эфире национального телемарафона.

В последний раз "Кинжалы" летели по Украине во время ракетной атаки 25 января. До этого не применялись с 7 августа 2022 года. Тогда враг нанес удар ими по объектам в Винницкой области.

Впервые "Кинжалы" полетели по Украине год назад  — 19 марта 2022 года. Удар якобы был нанесен по поселку Делятин Ивано-Франковской области. В результате удара был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов.

Ракета Кинджал
Ракета "Кинжал". Фото: Boevaya mashina / Wikimedia commons

9 мая 2022 года из самолетов стратегической авиации Ту-22М3 по гражданским объектам в Одесской области было запущено три ракеты комплекса "Кинжал". Были ранены два человека и разрушены пять зданий туристической инфраструктуры.

Это новейший тип ракет, находящихся на вооружении россии. Боевая часть Х-47М составляет 500 кг, скорость более 12000 км/ч.

В конце 2022 года глава внешней разведки Украины Кирилл Буданов и интервью изданию "Лига" отмечал, что на начало войны у рф было 47 таких ракет. Можно предположить, что враг уже использовал около 30 штук. Соответственно, на вооружении могло остаться еще примерно 20 таких ракет. Производить новые россия не в состоянии из-за западных санкций.

Враг совершенствует тактику и украинская ПВО тоже

Военный эксперт Defense Express Валерий Рябых в комментарии Новини.LIVE отметил, что срок восстановления ударов у врага увеличивается, а вот количество ракет при этом уменьшается. Однако несмотря на это, враг все же пытается усовершенствовать тактику обстрелов, перегружать ПВО и обходить ее. Он не стоит на месте, но и ВСУ тоже. Поэтому пошла игра, кто кого обыграет.

Валерій Рябих
Валерий Рябых

"Особенно чего-то нового в атаке 9 марта мы не увидели, кроме пуска шести "Кинжалов". Раньше такого не было. Видно, они хотели достичь поставленных целей, а вот остальные ракеты могли быть для распыления сил ПВО. Как вот Х-22. В этот раз было применено много ракет, которые не перехватываются нашей ПВО", — отметил эксперт.

По его словам, враг забазировал необходимое количество ракет Х-101/Х-555 и "Калибров", которых на остатках уже не так много. К примеру, по состоянию на 24 января количество данных ракет насчитывало около 109 штук. Из них 40 были выпущены в ходе атаки 26 января, еще 43 ракеты летели 10 февраля и еще 28 — 9 марта. И если Х-101 враг может производить до 15 единиц в месяц, то Х-505 уже нет.

Вполне возможно, что ракет Х-101/Х-555 у врага уже примерно 30-50. Однако он все еще способен производить до 50 штук разных типов в месяц, поэтому ракетные удары будут продолжаться.

Banner

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:41 В СБУ отреагировали на обвинения непризнанного Приднестровья

14:39 Синоптики рассказали, в каких регионах Украины завтра будет теплее всего

14:27 Польша завершила процесс обучения воинов ВСУ и передала Украине еще 10 танков Leopard 2

14:22 В Британии из-за непогоды объявили тревогу 3 уровня, там отменили мероприятия королевы-консорт

Новина з відео

14:17 В Одесские области сильный пожар: снова горит камыш

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:16 Появились детали по утренней атаке Херсона, обстрелы до сих пор продолжаются

14:13 Евроатом и 49 государств мира выступили с заявлением после обесточивания ЗАЭС из-за обстрела

14:12 Аграрии озвучили неутешительные прогнозы по поводу будущего урожая зерна

13:56 Верещук заявила, что родители не могут отказаться от принудительной эвакуации детей из Бахмута

13:52 Зеленский после атаки россиян провел совещание с правительством и силовыми ведомствами: подробности

Новина з відео

14:17 В Одесские области сильный пожар: снова горит камыш

Новина з відео

13:48 Звезда "Квартала 95" спародировал эфир Арестовича и Фейгина

Новина з відео

13:30В Одесской области заместитель начальника центра комплектования танцевал под российские песни

Новина з відео

12:42 В ВСУ рассказали подробности сегодняшней атаки РФ и указали на смену тактике врага

Новина з відео

11:58 В Тернопольской области обломки ракеты упали на жилой дом: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентовали финальную версию песни для "Евровидения-2023"

Новина з відео

11:31 Утренний обстрел Украины: одна из ракет попала в энергетический объект на Прикарпатье

Новина з відео

11:22Угроза не миновала: в Черном море все еще снаряжены ракетоносители

Новина з відео

09:51 В жилом доме в российской Чите произошел взрыв: что известно

Новина з відео

06:20 День рождения Тараса Шевченко: как бессмертные стихи Кобзаря стали современными музыкальными хитами

Новина з фото

08:05День рождения Кобзаря: образ Шевченко в мемах украинцев

07:23Повышение пенсий в Украине: кому доплатят 1 тыс. гривен

23:13Тариф на электричество изменится: какие цены могут увидеть украинцы в апреле

Новина з фото

20:15 Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев

19:00"Золотой праздник": стоимость цветов на одесском Привозе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:50Как украинский бюджет пережил первый месяц второго года войны

Эксклюзив

12:20Скандальный законопроект спровоцировал масштабные протесты в Грузии: пахнет ли там россией

08:15Бахмут — ловушка для российской армии

Эксклюзив

07:40Иллюзии о войне: боевой медик рассказал о спасении 300-х

06:23Украинцы за время войны потратили за границей безумную сумму денег: данные НБУ

Актуальное по теме

None 9 Март 12:08

Утренний обстрел Украины: одна из ракет попала в энергетический объект на Прикарпатье

None 9 Март 10:35

ВСУ за сутки уничтожили почти 600 окупантов: Генштаб обнародовал свежие потери рф

None 9 Март 09:59

Российский обстрел повредил последнюю линию, питавшую ЗАЭС

None 9 Март 09:59

Из-за ночной атаки и обесточивания в Украине опаздывают 15 пассажирских поездов

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB