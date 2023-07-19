Россия остановила движение по Керченскому проливу за день до обстрела Крымского моста, — СМИ
Российская Федерация остановила движение грузовых суден через Керченский пролив за день до обстрела Крымского моста. Это произошло еще с 16 июля, вероятно, из-за атак БПЛА на порт Севастополь.
Об этом сообщает Reuters.
Остановка движения через Керченский пролив
"Навигация не работает уже третий день. Они остановили ее 16 июля, около 17:00 по местному времени, когда была атака на Севастополь", — сказал источник на условиях анонимности.
Два других источника подтвердили, что проход через Керченский пролив закрыт, не уточнив деталей.
Безопасность в этом районе ухудшилась в понедельник, 17 июля, после ночной атаки на Крымский мост.
Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.
Также мы писали, что в институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения Россия будет иметь только одну наземную линию снабжения.
Добавим, в России планируют возобновить автомобильное движение через Крымский мост до первого ноября. Опоры моста якобы имеют нормальное состояние.