Россия остановила движение по Керченскому проливу за день до обстрела Крымского моста, — СМИ

Корабль ВМФ России вблизи Крымского моста. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Российская Федерация остановила движение грузовых суден через Керченский пролив за день до обстрела Крымского моста. Это произошло еще с 16 июля, вероятно, из-за атак БПЛА на порт Севастополь.

Об этом сообщает Reuters.

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Остановка движения через Керченский пролив

"Навигация не работает уже третий день. Они остановили ее 16 июля, около 17:00 по местному времени, когда была атака на Севастополь", — сказал источник на условиях анонимности.

Два других источника подтвердили, что проход через Керченский пролив закрыт, не уточнив деталей.

Безопасность в этом районе ухудшилась в понедельник, 17 июля, после ночной атаки на Крымский мост.

Напомним, ночью, 17 июля, на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие.

Также мы писали, что в институте изучения войны заявили, что Крымский мост — важный объект с точки зрения логистики. В случае его полного разрушения Россия будет иметь только одну наземную линию снабжения.

Добавим, в России планируют возобновить автомобильное движение через Крымский мост до первого ноября. Опоры моста якобы имеют нормальное состояние.