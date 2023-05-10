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Россиян поймали на лжи по поводу прорыва обороны под Бахмутом

10 мая 2023 11:56
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россиянам не удалось прорвать украинскую оборону в пригороде Бахмута
Российский солдат заряжает САУ. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские пропагандисты намеренно совершают вбросы о якобы прорыве обороны украинских Сил сопротивления в пригороде Бахмута — в районе Хромового. Эта информация недостоверна.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Стоит отметить, что заявления так называемых "военкоров" РФ о прорыве украинской обороны в районе Хромового не соответствуют действительности", — сказал Снегирев.

Тем не менее заметил он, трасса Бахмут — Хромово — Часов Яр находится под огневым контролем противника, и ситуация там достаточно сложная.

В то же время Снегирев отметил, что оккупанты увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Что происходит в Бахмуте

По словам советника руководителя Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, российская армия сейчас использует все имеющееся вооружение, пытаясь полностью уничтожить Бахмут.

Напомним, оккупанты в Бахмуте начали применять запрещенные фосфорные бомбы, однако это не изменило стратегического положения ни украинских сил, ни сил врага в городе.

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