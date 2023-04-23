Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие и погибший среди мирных жителей

Российские оккупанты и военная техника. Фото: росСМИ

Сегодня, 23 апреля, российские оккупанты атаковали город Херсон. Они использовали минометы. К тому же россияне продолжают обстреливать область. В результате атаки РФ есть пострадавшие и погибший среди мирных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", — рассказал Прокудин.

Оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область

Сегодня российские военные покрыли массированным огнем село Кизомыс Белозерской громады.

Вражеская артиллерия била по населенному пункту. Противник попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

В результате обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Также оккупанты ранили 57-летнюю местную жительницу.

Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации нанесли два авиаудара по Угледару. Они разрушили многоэтажку. К тому же россияне продолжали обстреливать Донецкую область.

Также мы писали, что 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украинск в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Добавим, в четверг, 20 апреля, российские войска уже дважды обстреляли приграничья Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие.