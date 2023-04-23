Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие и погибший среди мирных жителей arrow

Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие и погибший среди мирных жителей

23 апреля 2023 19:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне атаковали Херсонскую область: есть пострадавшие и погибший среди мирных жителей
Российские оккупанты и военная техника. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 23 апреля, российские оккупанты атаковали город Херсон. Они использовали минометы. К тому же россияне продолжают обстреливать область. В результате атаки РФ есть пострадавшие и погибший среди мирных жителей.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Российский обстрел Херсона

"После обеда россияне снова обстреляли из минометов Херсон. К сожалению, в результате этого обстрела погиб 80-летний дедушка", — рассказал Прокудин.

Оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область

Сегодня российские военные покрыли массированным огнем село Кизомыс Белозерской громады.

Вражеская артиллерия била по населенному пункту. Противник попал в здание местной школы, автомобиль правоохранителей и около 25 жилых домов.

В результате обстрелов ранения головы и грудной клетки получила 85-летняя женщина. Также оккупанты ранили 57-летнюю местную жительницу.

Их госпитализировали в Херсон, врачи оказывают пострадавшим необходимую медпомощь.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации нанесли два авиаудара по Угледару. Они разрушили многоэтажку. К тому же россияне продолжали обстреливать Донецкую область.

Также мы писали, что 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украинск в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Добавим, в четверг, 20 апреля, российские войска уже дважды обстреляли приграничья Черниговской области из минометов. Есть раненые и погибшие.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас