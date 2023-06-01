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Росіяни говорять про бій на кордоні: в хід нібито пішли танки

1 червня 2023 08:41
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни говорять про бій на кордоні: в хід нібито пішли танки
Пункт пропуску "Шебекіно-Плетенівка", де нібито відбувалися бойові дії. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські пропагандисти говорять про бій на кордоні неподалік від Шебекіна. А російські ж антипутінські добровольці заявляють про початок другої фази своєї війни проти Кремля.

Про це повідомляє російський Telegram-канал Baza.

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Бій на кордоні

За інформацією російської сторони, в районі прикордонного пункту пропуску "Шебекіно-Плетенівка" розпочався бій між "диверсантами" та прикордонниками РФ.

У бою були нібито використані танки.

Обстріл Шебекіна

Перед тим, уночі з 31 травня на 1 червня, росіяни заявляли про обстріл міста Шебекіно.

Частина мешканців цього населеного пункту почала самостійну евакуацію.

Заява російських добровольців

Згодом на Telegram-каналі "Русского добровольческого корпуса" (РДК) з’явилося повідомлення російських добровольців.

Вони заявили, що дійсно розпочали обіцяну командуванням РДК другу фазу своєї війни проти путінського режиму.

Воїни наголосили, що воюють зараз біля міста Шебекіно і попросили мирних громадян залишатися у своїх будинках чи пройти в укриття.

"РДК не воював і не воює з мирним населенням", — йдеться у заяві добровольців.

Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що 25 травня бійці "Русского добровольческого корпуса" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.

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