Россияне говорят о бое на границе: в ход якобы пошли танки

Пункт пропуска "Шебекино-Плетеневка", где якобы происходили боевые действия. Фото: росСМИ

Российские пропагандисты говорят о бое на границе неподалеку от Шебекина. А ведь российские антипутинские добровольцы заявляют о начале второй фазы своей войны против Кремля.

Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

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Бой на границе

По информации российской стороны, в районе пограничного пункта пропуска "Шебекино-Плетеневка" началось сражение между "диверсантами" и пограничниками РФ.

В бою были якобы использованы танки.

Обстрел Шебекино

Перед тем, ночью с 31 мая на 1 июня, россияне заявляли об обстреле города Шебекино.

Часть жителей этого населенного пункта начала самостоятельную эвакуацию.

Заявление российских добровольцев

Впоследствии на Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" (РДК) появилось сообщение российских добровольцев.

Они заявили, что действительно начали обещанную командованием РДК вторую фазу своей войны против путинского режима.

Воины подчеркнули, что воюют сейчас у города Шебекино и попросили мирных граждан оставаться в своих домах или пройти в укрытие.

"РДК не воевал и не воюет с мирным населением", — говорится в заявлении добровольцев.

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию освобождения в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Также мы писали, что 25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.