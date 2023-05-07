Россияне грабят имущество из прифронтовых городов под предлогом эвакуации

Российский оккупант рядом с автомобилем. Фото: росСМИ

Российские военнослужащие продолжают под предлогом эвакуации граждан вывозить награбленное имущество. Это происходит в прифронтовых населенных пунктах временно оккупированной территории Запорожской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"В Михайловке зафиксирована эвакуация всего имущества вместе с сотрудниками вражеских финансовых учреждений на угнанных у местных жителей легковых автомобилях", — говорится в сообщении.

К тому же в населенный пункт Днепрорудное прибыло 15 автобусов для эвакуации представителей российской оккупационной администрации и так называемой "народной милиции" вместе с их родными. Российские оккупанты массово грабят магазины с оргтехникой и угоняют легковые автомобили.

Напомним, оккупанты продолжают массово грабить местное население Мариуполя. Не учитывают даже и то, что в квартирах живут люди.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали более полтысячи российских военных. Россия также потеряла значительное количество техники.

Добавим, все чаще начала появляться информация о том, что в оккупантов стремительно снижается морально-психическое состояние. В одном из подразделений Нижегородской области командиры открыто называют своих солдат "пушечным мясом".