Россияне бросают в атаки на Часов Яр иностранных наемников

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики продолжают наступать, чтобы захватить Часов Яр Донецкой области, однако несут потери личного состава. Кроме того, украинские военные захватили в плен иностранных наемников из Непала и Шри-Ланки.

Об этом Назар Волошин сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" в четверг, 18 апреля.

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Что будет если россияне захватят Часов Яр

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что на это направление передовой страна-агрессор бросила около 20-25 тысяч военных.

"Это не только профессиональная армия, там и мобилизованные граждане других стран мира. Недавно даже взяли в плен граждан Непала и граждан Шри-Ланки, завербованных российской пропагандой для ведения боевых действий именно на нашей территории", — рассказал Волошин.

По его словам, Часов Яр находится на господствующей высоте, поэтому в случае его оккупации у врага будет прорыв на Бахмутском направлении.

В то же время россияне понесли значительные потери личного состава и военной техники.

"На подходах и на путях к Часовому Яру уже уничтожено большое количество как личного состава, так и их металлолома", — добавил Волошин.

Что известно об обороне Часового Яра

Напомним, Волошин рассказал, что в настоящее время Часов Яр находится под контролем украинской армии, но оккупанты не оставляют попыток штурмовать город и обстреливать его управляемыми авиабомбами.

Также мы писали, что заместитель командира батальона 5-й ОШБр Алексей Тарасенко рассказал, что наши военные держат оборону и не дают врагу продвинуться в Часов Яр.

Добавим, что по данным аналитиков SW, российские войска вряд ли смогут захватить Часов Яр ко Дню Победы 9 мая, ведь такую задачу оккупантам поставил российский диктатор Владимир Путин. Кроме того, эксперты Института изучения войны объяснили, почему захват этого города не поможет россиянам.