Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Россияне не досчитались девять танков и более тысячи пехоты — потери противника arrow

Россияне не досчитались девять танков и более тысячи пехоты — потери противника

27 мая 2024 08:55
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Боевые потери россиян
Разбит танк войск РФ. Генштаб ВСУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Россияне теряют не только личный состав в войне с Украиной, но и технику. Генеральный штаб обновил информацию о потерях врага.

Данные предоставил Генштаб в понедельник, 27 мая.

Читайте также:

Потери врага на сегодня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава ‒ около/ about 502340 (+1150) человек / persons,
  • танков ‒ 7671 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 14818 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 12981 (+28) ед,
  • РСЗО – 1084 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 815 (+1) ед,
  • самолетов – 357 (+0) ед,
  • вертолетов – 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42),
  • крылатые ракеты ‒ 2221 (+12),
  • корабли /катера ‒ 27 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55) ед,
  • специальная техника ‒ 2118 (+7)
ЗСУ
Инфографика Генштаба ВСУ


Напомним, ранее Швеция предоставила разрешение Украине избивать своим вооружением по территории России.

Генерал-лейтенант запаса Воздушных сил Соединенных Штатов Дэвид Дептулу убежден, что Украина должна была получить истребители F-16 еще два года назад. Теперь она должна научиться использовать эти самолеты.

Разведка Британии проанализировала наступление россиян на Харьковскую область и признала, что план оккупантов провалился, ведь украинским защитникам удалось стабилизировать фронт.

Ранее мы писали, что ВСУ готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации , наложенных международными партнерами, в частности США.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.

россия
ВСУ
Генштаб ВСУ
война в Украине
наступление

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

12:26 В Жироне разочарованы ситуацией с Довбиком — заявление главного тренера

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы