Боевые потери россиян

Разбит танк войск РФ. Генштаб ВСУ

Россияне теряют не только личный состав в войне с Украиной, но и технику. Генеральный штаб обновил информацию о потерях врага.

Данные предоставил Генштаб в понедельник, 27 мая.

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Потери врага на сегодня

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.24 ориентировочно составили:

личного состава ‒ около/ about 502340 (+1150) человек / persons,

танков ‒ 7671 (+9) ед,

боевых бронированных машин ‒ 14818 (+15) ед,

артиллерийских систем – 12981 (+28) ед,

РСЗО – 1084 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 815 (+1) ед,

самолетов – 357 (+0) ед,

вертолетов – 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 10467 (+42),

крылатые ракеты ‒ 2221 (+12),

корабли /катера ‒ 27 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17694 (+55) ед,

специальная техника ‒ 2118 (+7)

Инфографика Генштаба ВСУ



Напомним, ранее Швеция предоставила разрешение Украине избивать своим вооружением по территории России.

Генерал-лейтенант запаса Воздушных сил Соединенных Штатов Дэвид Дептулу убежден, что Украина должна была получить истребители F-16 еще два года назад. Теперь она должна научиться использовать эти самолеты.

Разведка Британии проанализировала наступление россиян на Харьковскую область и признала, что план оккупантов провалился, ведь украинским защитникам удалось стабилизировать фронт.

Ранее мы писали, что ВСУ готовы уничтожить установки, по которым российская армия ведет обстрел Харькова. Однако помешает один существенный вопрос, связанный с ограничениями на применение определенных огневых средств по территории Российской Федерации , наложенных международными партнерами, в частности США.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка Россия не оставляет попыток захватить Украину. Сейчас оккупанты готовят новое наступление. Недалеко от Харькова уже дислоцируется новая группировка вражеских войск.