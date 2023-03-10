Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені
Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків та ще троє отримали поранення.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Військові рф використовували артилерію. Вони пошкодили транспортне підприємство, триповерхову будівлю, сім приватних будинків, господарські споруди, гараж, автомобілі та лінії електропередач.
"Загинули двоє чоловіків — 32 та 41 року. Ще троє — поранені. Їм 42, 52 та 57 років", — повідомив Лисак.
Нагадаємо, російські окупаційні війська котре доводять, що вони воюють з цивільними. За минулу добу ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.
Також ми писали, що у ніч проти 9 березня російські окупаційні війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Ворог використав проти мирного населення ракети, дрони та важку артилерію.
Додамо, упродовж дня, 8 березня, окупанти тричі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Поранено шість мирних жителів, серед них — двоє дітей.