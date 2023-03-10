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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранені

10 березня 2023 19:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Наслідки російського обстрілу
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупанти обстріляли Червоногригорівську громаду Дніпропетровської області. Внаслідок російської атаки загинули двоє чоловіків та ще троє отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Деталі

Військові рф використовували артилерію. Вони пошкодили транспортне підприємство, триповерхову будівлю, сім приватних будинків, господарські споруди, гараж, автомобілі та лінії електропередач.

"Загинули двоє чоловіків — 32 та 41 року. Ще троє — поранені. Їм 42, 52 та 57 років", — повідомив Лисак.

Нагадаємо, російські окупаційні війська котре доводять, що вони воюють з цивільними. За минулу добу ворог обстріляв приватні будинки, автівки та лінії електропередач на Дніпропетровщині.

Також ми писали, що у ніч проти 9 березня російські окупаційні війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Ворог використав проти мирного населення ракети, дрони та важку артилерію.

Додамо, упродовж дня, 8 березня, окупанти тричі обстріляли Нікопольщину Дніпропетровської області. Поранено шість мирних жителів, серед них — двоє дітей.

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