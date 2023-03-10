Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Последствия российского обстрела

Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую громаду Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Военные рф использовали артиллерию. Они повредили транспортное предприятие, трехэтажное здание, семь частных домов, хозяйственные постройки, гараж, автомобили и линии электропередач.

"Погибли двое мужчин — 32 и 41 года. Еще трое — ранены. Им 42, 52 и 57 лет", — сообщил Лысак.

Напомним, российские оккупационные войска доказывают, что они воюют с гражданскими. За минувшие сутки враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.

Также мы писали, что в ночь на 9 марта российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Враг использовал против мирного населения ракеты, дроны и тяжелую артиллерию.

Добавим, в течение дня, 8 марта, оккупанты трижды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Ранены шесть мирных жителей, среди них двое детей.