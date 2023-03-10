Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые
Оккупанты обстреляли Красногригорьевскую громаду Днепропетровской области. В результате российской атаки погибли двое мужчин и еще трое получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
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Военные рф использовали артиллерию. Они повредили транспортное предприятие, трехэтажное здание, семь частных домов, хозяйственные постройки, гараж, автомобили и линии электропередач.
"Погибли двое мужчин — 32 и 41 года. Еще трое — ранены. Им 42, 52 и 57 лет", — сообщил Лысак.
Напомним, российские оккупационные войска доказывают, что они воюют с гражданскими. За минувшие сутки враг обстрелял частные дома, автомобили и линии электропередач на Днепропетровщине.
Также мы писали, что в ночь на 9 марта российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину. Враг использовал против мирного населения ракеты, дроны и тяжелую артиллерию.
Добавим, в течение дня, 8 марта, оккупанты трижды обстреляли Никопольщину Днепропетровской области. Ранены шесть мирных жителей, среди них двое детей.