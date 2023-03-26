Россияне обстреляли частный дом и многоэтажку в Харьковской области
Сегодня, 26 марта, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они повредили частный дом и многоэтажку.
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.
-
В Одессе срочно требуется донорская кровь группы 2 (+)
-
В москве на ситилайтах показывают ролики, как собирать тревожный чемоданчик
-
Что подготовили создатели шоу "Я люблю Украину" во втором выпуске
-
В Минобороны показали поединок украинских танкистов и российских противотанкистов
-
Маленький Леон из Ирпеня трогательно исполнил хит группы "Антитіла" про Бахмут
-
Одесчина заняла 6-е место в стране по темпам декоммунизации
-
Украина получила от Франции около 200 тонн энергетического оборудования
-
Украинские пограничники "приземлили" восемь вражеских БпЛА
-
В ближайшие три дня в Одессе прогнозируют желтый уровень опасности
-
"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж: первое фото
Подробности
"26 марта в 10:17 спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали для обследования мест очередного вражеского артиллерийского обстрела в городе Купянск", — говорится в сообщении.
Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Оккупанты повредили гараж, крышу, окна жилого дома, забор и автомобиль. К тому же спасатели зафиксировали повреждение газопровода, наружной стены, окон, дверей подъезда и балконов в жилом 5-этажном доме.
К счастью, обошлось без жертв.
Напомним, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В общем, за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.
Также мы писали, что в субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.
Добавим, российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.