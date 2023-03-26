Россияне обстреляли частный дом и многоэтажку в Харьковской области

Последствия российского обстрела

Сегодня, 26 марта, российские оккупанты обстреляли город Купянск Харьковской области. Они повредили частный дом и многоэтажку.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

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"26 марта в 10:17 спасатели 44-й Государственной пожарно-спасательной части выехали для обследования мест очередного вражеского артиллерийского обстрела в городе Купянск", — говорится в сообщении.

Проверкой выявлены многочисленные повреждения частного домовладения. Оккупанты повредили гараж, крышу, окна жилого дома, забор и автомобиль. К тому же спасатели зафиксировали повреждение газопровода, наружной стены, окон, дверей подъезда и балконов в жилом 5-этажном доме.

К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В общем, за сутки они убили двух гражданских, еще один человек получил ранения.

Также мы писали, что в субботу, 25 марта, российские оккупанты обстреляли две громады в Днепропетровской области. Захватчики нанесли удары с помощью артиллерии и беспилотников.

Добавим, российские военные в очередной раз атаковали город Херсон. На этот раз оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи.