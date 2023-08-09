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Росіяни цинічно обстріляли Дніпропетровщину: загинув 18-річний хлопець

9 серпня 2023 08:29
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Валерія Пержун
редактор
Росіяни цинічно обстріляли Дніпропетровщину: загинув 18-річний хлопець
Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області. Фото: ДОР
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські терористи продовжують обстрілювати мирне населення. Так, внаслідок атаки по Дніпропетровщині загинула людина, є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лущак.

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У ніч з 8 на 9 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі загинув юнак.

"Важка ніч у Нікополі. Від ворожих обстрілів загинув зовсім молодий хлопець. Йому тільки виповнилося 18 років. Все життя мало бути попереду, якби його не забрали російські нелюди", — повідомив голова ДОР. 

Відомо й про інших постраждалих від обстрілів. Так, ще троє чоловіків отримали поранення.

"21-річного хлопця госпіталізували до травматології. В нього діагностували мінно-вибухову  травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані. Два чоловіки 45 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно", — зазначив Лущак. 

Через російських терористів постраждала і місцева інфраструктура.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, 4 лінії електропередачі та газопровід", — йдеться у повідомленні. 

Також окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду.

"Країна-терорист відповість за всі свої військові злочини, скоєні проти українського народу. Не забудемо і не пробачимо", — наголосив Лущак.

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Скриншот повідомлення Миколи Лущака

Нагадаємо, раніше ми писали, що Москву атакують бойові дрони.

Водночас Генштаб повідомив, що росіяни понад 100 разів за добу обстріляли Україну.

Через це Україна закликає хасидів уникнути поїздок до Умані на Рош га-Шана.

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