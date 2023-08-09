Росіяни цинічно обстріляли Дніпропетровщину: загинув 18-річний хлопець

Наслідки нічних обстрілів Дніпропетровської області. Фото: ДОР

Російські терористи продовжують обстрілювати мирне населення. Так, внаслідок атаки по Дніпропетровщині загинула людина, є поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лущак.

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У ніч з 8 на 9 серпня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. У Нікополі загинув юнак.

"Важка ніч у Нікополі. Від ворожих обстрілів загинув зовсім молодий хлопець. Йому тільки виповнилося 18 років. Все життя мало бути попереду, якби його не забрали російські нелюди", — повідомив голова ДОР.

Відомо й про інших постраждалих від обстрілів. Так, ще троє чоловіків отримали поранення.

"21-річного хлопця госпіталізували до травматології. В нього діагностували мінно-вибухову травму, рану грудної клітини та плеча. Зараз він знаходиться у задовільному стані. Два чоловіки 45 та 35 років також отримали осколкові поранення, але не важкі. Обом надали необхідну медичну допомогу. Лікуватимуться амбулаторно", — зазначив Лущак.

Через російських терористів постраждала і місцева інфраструктура.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено храм, 5 житлових будинків, 2 господарські споруди, автомобіль, 4 лінії електропередачі та газопровід", — йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли з артилерії Марганецьку громаду.

"Країна-терорист відповість за всі свої військові злочини, скоєні проти українського народу. Не забудемо і не пробачимо", — наголосив Лущак.

Скриншот повідомлення Миколи Лущака

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