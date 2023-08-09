Россияне цинично обстреляли Днепропетровскую область: погиб 18-летний парень

Последствия ночных обстрелов в Днепропетровской области. Фото: ДОР

Российские террористы продолжают обстреливать мирное население. Так, в результате атаки по Днепропетровщине погиб человек, есть раненные.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лущак.

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В ночь с 8 на 9 августа оккупанты обстреляли Днепропетровскую область. В Никополе погиб юноша.

"Тяжелая ночь в Никополе. От вражеских обстрелов погиб совсем молодой парень. Ему только исполнилось 18 лет. Вся жизнь должна была быть впереди, если бы ее не забрали российские изверги", — сообщил глава ДОР.

Известно и о других пострадавших от обстрелов. Так, еще трое мужчин получили ранения.

"21-летнего парня госпитализировали в травматологию. У него диагностировали минно-взрывную травму, рану грудной клетки и плеча. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Два мужчины 45 и 35 лет также получили осколочные ранения, но не тяжелые. Обеим оказали необходимую медицинскую помощь. Будут лечиться амбулаторно" , — отметил Лущак.

Из-за российских террористов пострадала и местная инфраструктура.

"В результате обстрелов повреждены храм, 5 жилых домов, 2 хозяйственные сооружения, автомобиль, 4 линии электропередачи и газопровод" , — говорится в сообщении.

Также оккупанты обстреляли из артиллерии Марганецкую ТО.

"Страна-террорист ответит за все свои военные преступления, совершенные против украинского народа. Не забудем и не простим", — подчеркнул Лущак.

Скриншот сообщения Николая Лущака

Напомним, ранее мы писали, что Москву атакуют боевые дроны.

В то же время Генштаб сообщил, что россияне более 100 раз в сутки обстреляли Украину.

Поэтому Украина призывает хасидов избежать поездок в Умань на Рош га-Шана.