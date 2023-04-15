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Росіяни вбили мати й дочку під час обстрілу Херсона

15 квітня 2023 16:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни вбили мати й дочку під час обстрілу Херсона
Наслідки російського обстрілу в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вбили двох людей у Херсоні. Під час ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримали мати й донька.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Деталі

Після обіду артилерія РФ обстріляла Таврійський мікрорайон Херсона. Снаряди окупантів поцілили в територію біля освітнього закладу.

"Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки", — йдеться у повідомленні.

Последствия российского обстрела
Жінки, які загинули від російського обстрілу Херсона. Фото: Херсонська ОВА
Последствия российского обстрела
Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вкотре атакували місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Також ми писали, що у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих. 

Додамо, що на Харківщині 14 квітня ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. В області залишається високою мінна небезпека.

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