Росіяни вбили мати й дочку під час обстрілу Херсона

Наслідки російського обстрілу в Херсоні. Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вбили двох людей у Херсоні. Під час ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримали мати й донька.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Після обіду артилерія РФ обстріляла Таврійський мікрорайон Херсона. Снаряди окупантів поцілили в територію біля освітнього закладу.

"Цей російський обстріл обірвав життя 48-річної жінки та її 28-річної доньки", — йдеться у повідомленні.

Жінки, які загинули від російського обстрілу Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Наслідки російського обстрілу Херсона. Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, сьогодні, 15 квітня, російські окупанти вкотре атакували місто Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей.

Також ми писали, що у Слов'янську триває рятувальна операція на місці ракетного удару Росії, внаслідок якого зазнали руйнувань житлові будинки. Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів дістали тіла ще двох загиблих.

Додамо, що на Харківщині 14 квітня ворог продовжував тероризувати обстрілами цивільне населення прикордонних міст і сіл Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. В області залишається високою мінна небезпека.