Россияне убили мать и дочь во время обстрела Херсона

Последствия российского обстрела в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

Сегодня, 15 апреля, российские оккупанты убили двух человек в Херсоне. Во время вражеского обстрела травмы несовместимые с жизнью получили мать и дочь.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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После обеда артиллерия РФ обстреляла Таврический микрорайон Херсона. Снаряды оккупантов попали на территорию возле образовательного учреждения.

"Этот российский обстрел оборвал жизнь 48-летней женщины и ее 28-летней дочери", — говорится в сообщении.

Женщины, погибшие от российского обстрела Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Последствия российского обстрела Херсона. Фото: Херсонская ОВА

Напомним, сегодня, 15 апреля, российские оккупанты в очередной раз атаковали город Херсон. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Также мы писали, что в Славянске продолжается спасательная операция на месте ракетного удара России, в результате которого были разрушены жилые дома. Сегодня, 15 апреля, из-под завалов извлекли тела еще двоих погибших.

Добавим, что в Харьковской области 14 апреля враг продолжал терроризировать обстрелами гражданское население приграничных городов и сел Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. В области остается высокой минная опасность.