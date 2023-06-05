Россияне убили мирного жителя Херсонской области, — Прокудин

Последствия одного из обстрелов Херсонской области. Фото: Scanpix

В понедельник, около 10:00, россияне вновь обстреляли Херсонскую область. В результате атаки, погиб мирный житель.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел Херсонской области

По словам Прокудина, российские войска снарядами попали в одно из предприятий. Из-за вражеских ударов погиб 55-летний охранник, который как раз был на рабочем посту.

Пост Александра Прокудина про обстрел Херсонской области. Фото: скриншот

Стоит отметить, что в течение предыдущих 24 часов, противник осуществил 28 атак на Херсонскую область. При этом враг запустил 176 снарядов из различного вида оружия, включая минометы, артиллерию, ракетные системы "Град", беспилотные летательные аппараты и авиацию.

Российские военные обстреляли жилые районы населенных пунктов в регионе, а также нанесли ущерб территории и зданиям завода и коммунального предприятия в районе Берислав.

Напомним, что 2 июня, двое детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета. Его на детскую площадку из дома принес один из детей.

Добавим, что в результате взрыва в населенном пункте Загоряновка Херсонской области 13-летняя девочка получила осколочные поражения конечностей. А 10-летний мальчик имеет ранение живота.