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Россияне ударили тяжелой артиллерией по Днепропетровщине: погиб мужчина

30 апреля 2023 21:04
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Россияне ударили тяжелой артиллерией по Днепропетровщине: погиб мужчина
Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские военные преступники в воскресенье, 30 апреля, атаковали территорию Никопольского района. Из-за вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения.

Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

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Последствия обстрела

"Российские оккупанты не прекращают терроризировать Никопольский район. Сегодня вечером агрессор снова атаковал район из тяжелой артиллерии", — отметил он.

Чиновник добавил, что в результате российской атаки в своем собственном доме погиб 48-летний мужчина. Еще два человека — мужчина 80 лет и женщина 46 лет — получили ранения. Сейчас они находятся в стабильном состоянии, их будут лечить амбулаторно.

В общем в результате обстрела в Никополе повреждены:

  • шесть пятиэтажек;
  • шесть частных домов;
  • полдесятка хозяйственных построек;
  • два газопровода;
  • электросети.

"Последствия еще уточняются", — добавил Лукашук.

  • Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
  • Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
  • Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
  • Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
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Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля российские оккупационные войска накрыли огнем Никополь Днепропетровской области.

Также сообщалось, что российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области и Днепру.

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