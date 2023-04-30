Россияне ударили тяжелой артиллерией по Днепропетровщине: погиб мужчина
Российские военные преступники в воскресенье, 30 апреля, атаковали территорию Никопольского района. Из-за вражеской атаки погиб мужчина, еще два человека получили ранения.
Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Последствия обстрела
"Российские оккупанты не прекращают терроризировать Никопольский район. Сегодня вечером агрессор снова атаковал район из тяжелой артиллерии", — отметил он.
Чиновник добавил, что в результате российской атаки в своем собственном доме погиб 48-летний мужчина. Еще два человека — мужчина 80 лет и женщина 46 лет — получили ранения. Сейчас они находятся в стабильном состоянии, их будут лечить амбулаторно.
В общем в результате обстрела в Никополе повреждены:
- шесть пятиэтажек;
- шесть частных домов;
- полдесятка хозяйственных построек;
- два газопровода;
- электросети.
"Последствия еще уточняются", — добавил Лукашук.
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Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
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Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
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Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
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Последствия обстрелов Никопольского района 30 апреля 2023 года. Фото: Николай Лукашук
Напомним, в ночь с 29 на 30 апреля российские оккупационные войска накрыли огнем Никополь Днепропетровской области.
Также сообщалось, что российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области и Днепру.