Россияне выпустили по Украине 10 дронов: в ВС рассказали, сколько удалось сбить
В ночь с 9 на 10 августа оккупанты атаковали Украину дронами. Большинство из них уничтожили силы ПВО.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
Что известно о ночной атаке дронами
Как сообщают Воздушные силы, враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23.00 до 4.00.
"Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников", — говорится в сообщении.
Для сбития дронов применили зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие.
Всего за 9 августа воздушные силы провели 40 вылетов самолетов.
"За минувшие сутки авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них — на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы", — проинформировали в ведомстве.
Напомним, россияне жестко обстреляли Херсонщину: ударили по медучреждению и детсаду.
Также по состоянию на 10 августа россияне потеряли пол тысячи оккупантов и многие техники.
В то же время стало известно, что на юге оккупанты не справляются с количеством раненых военных.