Россияне выпустили по Украине 10 дронов: в ВС рассказали, сколько удалось сбить

Сбитый дрон. Иллюстративное фото: 128-я ОГШБ

В ночь с 9 на 10 августа оккупанты атаковали Украину дронами. Большинство из них уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Как сообщают Воздушные силы, враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака продолжалась с 23.00 до 4.00.

"Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников", — говорится в сообщении.

Для сбития дронов применили зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие.

Уничтоженные российские БпЛА. Фото: ВС

Всего за 9 августа воздушные силы провели 40 вылетов самолетов.

"За минувшие сутки авиация Воздушных Сил ВС Украины совершила более четырех десятков самолетовылетов, 20 из них — на огневое поражение вражеских объектов, районов сосредоточения техники и живой силы", — проинформировали в ведомстве.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ

Напомним, россияне жестко обстреляли Херсонщину: ударили по медучреждению и детсаду.

Также по состоянию на 10 августа россияне потеряли пол тысячи оккупантов и многие техники.

В то же время стало известно, что на юге оккупанты не справляются с количеством раненых военных.