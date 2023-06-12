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Росіяни за добу понад 70 разів обстріляли територію України

12 червня 2023 07:22
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни за добу понад 70 разів обстріляли територію України
Російські війська обстрілюють Україну. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російський окупаційний контингент в Україні за добу завдав 38 ударів за допомогою ракетних систем залпового вогню. Також 36 ударів було завдано з використанням авіації.

Про це повідомляє у традиційному ранковому зведенні Генеральний штаб Збройних сил України.

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Повітряні атаки окупантів

Російські окупаційні війська протягом минулої доби, 11 червня, завдали 37 повітряних ударів по українській території та позиціях Сил оборони України.

Йдеться, зокрема, про:

  • 36 авіаційних атак;
  • один ракетний удар.

Наземні удари

Крім того, російські загарбники 38 разів обстріляли українські війська та населені пункти на непідкотрольній їм території за допомогою ракетних систем залпового вогню.

"Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою", — наголосили у Генеральному штабі ЗС України.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині. Над селищем вже майорить український прапор.

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