Россияне за сутки более 70 раз обстреляли территорию Украины

Российские войска обстреливают Украину. Фото: росСМИ

Российский оккупационный контингент в Украине за сутки нанес 38 ударов с помощью ракетных систем залпового огня. Также 36 ударов были нанесены с использованием авиации.

Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Воздушные атаки окупантов

Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 11 июня, нанесли 37 воздушных ударов по украинской территории и позициям Сил обороны Украины.

Речь идет, в частности, о:

36 авиационных атаках;

одном ракетном ударе.

Наземные удары

Кроме того, российские захватчики 38 раз обстреляли украинские войска и населенные пункты на неподконтрольной им территории с помощью ракетных систем залпового огня.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой", — подчеркнули в Генеральном штабе ВС Украины.

Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.

Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.