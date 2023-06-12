Россияне за сутки более 70 раз обстреляли территорию Украины
Российский оккупационный контингент в Украине за сутки нанес 38 ударов с помощью ракетных систем залпового огня. Также 36 ударов были нанесены с использованием авиации.
Об этом сообщает в традиционной утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Воздушные атаки окупантов
Российские оккупационные войска за прошедшие сутки, 11 июня, нанесли 37 воздушных ударов по украинской территории и позициям Сил обороны Украины.
Речь идет, в частности, о:
- 36 авиационных атаках;
- одном ракетном ударе.
Наземные удары
Кроме того, российские захватчики 38 раз обстреляли украинские войска и населенные пункты на неподконтрольной им территории с помощью ракетных систем залпового огня.
"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой", — подчеркнули в Генеральном штабе ВС Украины.
Напомним, что 10 июня Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская армия начала долгожданное контрнаступление. А Минобороны показало интригующее видео с Будановым.
Добавим, что 11 июня украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное Донецкой области. Над поселком уже развевается украинский флаг.