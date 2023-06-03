Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Росіяни заявили про роботу ППО в Бердянську, однак вибухи продовжуються arrow

Росіяни заявили про роботу ППО в Бердянську, однак вибухи продовжуються

3 червня 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни заявили про роботу ППО в Бердянську, однак вибухи продовжуються
Ракета, яку збили в Бердянську. Фото: t.me/brdVP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 3 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області неспокійно. У місті лунають вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".

Читайте також:

Вибухи в Бердянську

Росіяни заявили про знищення ракет у небі. 

"В той же час внаслідок роботи ворожих сил ППО уламки однієї з них впали на місто в районі католицького костелу та автовокзалу, що на Західному проспекті", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього на автовокзалі було пошкоджено цивільну автівку. 

Telegram-канал повідомляє, що російські окупанти тікали з Бердянського порту після вибухів. Також вони пролунали у районі Скловолокно. Ворожа ППО збила ракету над лісками. Вона могла впасти на будинок. До того ж вибухи лунали у селі Осипенко. 

Росіяни підтверджують "прильоти". За інформацією окупантів, було збито шість ракет. 

Нагадаємо, у суботу, 3 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Місцеві жителі повідомлять про щонайменше п'ять вибухів.

Також ми писали, що російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав вчора, 2 червня.

Додамо, 27 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB