Росіяни заявили про роботу ППО в Бердянську, однак вибухи продовжуються

Ракета, яку збили в Бердянську. Фото: t.me/brdVP

Сьогодні, 3 червня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області неспокійно. У місті лунають вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Про це повідомляє Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".

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Росіяни заявили про знищення ракет у небі.

"В той же час внаслідок роботи ворожих сил ППО уламки однієї з них впали на місто в районі католицького костелу та автовокзалу, що на Західному проспекті", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього на автовокзалі було пошкоджено цивільну автівку.

Telegram-канал повідомляє, що російські окупанти тікали з Бердянського порту після вибухів. Також вони пролунали у районі Скловолокно. Ворожа ППО збила ракету над лісками. Вона могла впасти на будинок. До того ж вибухи лунали у селі Осипенко.

Росіяни підтверджують "прильоти". За інформацією окупантів, було збито шість ракет.

Нагадаємо, у суботу, 3 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі було гучно. Місцеві жителі повідомлять про щонайменше п'ять вибухів.

Також ми писали, що російські окупанти терміново покидають Бердянський порт. Це відбувається після вибуху, який пролунав вчора, 2 червня.

Додамо, 27 травня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали потужні вибухи. Як виявилось, українські військові уразили позиції росіян у місті.