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Россияне заявили о работе ПВО в Бердянске, однако взрывы продолжаются

3 июня 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне заявили о работе ПВО в Бердянске, однако взрывы продолжаются
Ракета, которую сбили в Бердянске. Фото: t.me/brdVP
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 3 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области неспокойно. В городе раздаются взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня".

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Россияне заявили об уничтожении ракет в небе.

"В то же время в результате работы вражеских сил ПВО обломки одного из них упали на город в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте", — говорится в сообщении.

В результате на автовокзале был поврежден гражданский автомобиль.

Telegram-канал сообщает, что российские оккупанты бежали из Бердянского порта после взрывов. Также они прогремели в районе Стекловолокно. Вражеская ПВО сбила ракету над лосками. Она могла упасть на дом. К тому же взрывы раздавались в селе Осипенко.

Россияне подтверждают "прилеты". По информации оккупантов, было сбито шесть ракет.

Напомним, в субботу, 3 июня, во временно оккупированном Мелитополе было громко. Местные жители сообщат о минимум пяти взрывах.

Также мы писали, что российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, прогремевшего вчера, 2 июня.

Добавим, 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.

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