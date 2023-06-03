Россияне заявили о работе ПВО в Бердянске, однако взрывы продолжаются
Сегодня, 3 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области неспокойно. В городе раздаются взрывы. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.
Об этом сообщает Telegram-канал "Бердянск сегодня".
Взрывы в Бердянске
Россияне заявили об уничтожении ракет в небе.
"В то же время в результате работы вражеских сил ПВО обломки одного из них упали на город в районе католического костела и автовокзала на Западном проспекте", — говорится в сообщении.
В результате на автовокзале был поврежден гражданский автомобиль.
Telegram-канал сообщает, что российские оккупанты бежали из Бердянского порта после взрывов. Также они прогремели в районе Стекловолокно. Вражеская ПВО сбила ракету над лосками. Она могла упасть на дом. К тому же взрывы раздавались в селе Осипенко.
Россияне подтверждают "прилеты". По информации оккупантов, было сбито шесть ракет.
Напомним, в субботу, 3 июня, во временно оккупированном Мелитополе было громко. Местные жители сообщат о минимум пяти взрывах.
Также мы писали, что российские оккупанты срочно покидают Бердянский порт. Это происходит после взрыва, прогремевшего вчера, 2 июня.
Добавим, 27 мая во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, украинские военные поразили позиции россиян в городе.