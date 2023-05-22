Россияне осуществляют зачистку в Бахмуте, — Маляр

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: facebook/ ganna maliar

Ситуация на Бахмутском направлении остается практически неизменной с момента вчерашнего дня. Украинские силы продолжают вести бои, удерживая контроль над определенными объектами и частным сектором в районе "Самолет".

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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В то же время противник осуществляет очистку взятых им под контроль районов города.

"Враг осуществляет зачистку в районах города, взятых им под контроль", — сказала Маляр.

По словам Маляр, борьба за важные высотные позиции на севере и юге пригорода продолжается, и украинские бойцы активно препятствуют укреплению противником на этих участках. Вражеские силы и ресурсы мобилизованы для поддержки операций.

"Продолжается борьба за господствующие высоты на флангах — севере и юге пригорода. Наши бойцы не дают врагу возможности там закрепиться", — добавила Маляр.

При этом, она уточнила, что оборона Бахмута выполняет свои военные задачи. Противник значительно ослаблен в своем наступательном потенциале и понес огромные потери, благодаря чему мы выиграли время для последующих действий.

"Оборона Бахмута выполняет свои военные задачи. Наступательный потенциал врага существенно снижен, врагу нанесены огромные потери, мы выиграли время для определенных действий, о которых можно будет рассказать впоследствии", — уточнила заместитель министра обороны.

Напомним, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил в прямом эфире, что российские оккупанты после многодневного противостояния "освободили" Бахмут. По его словам, это произошло после успешно завершившейся многодневной операции.

Также мы сообщали, что оборонная операция украинских защитников в Бахмуте продолжается. Несмотря на то, что ВСУ сейчас контролируют незначительную часть города, значение ее обороны не теряет своей актуальности.

Добавим, что украинские военные до сих пор остаются в Бахмуте. Российским оккупантам не удалось захватить город в Донецкой области.