Россияне "слили" расположение ПВО у Крымского моста
Россияне показали местоположение вражеской противовоздушной обороны у Крымского моста. К тому же они публикуют видео, как она работает.
Видео распространилось в Telegram-каналах.
ПВО у Крымского моста
В сети начали публиковать фотографию, на которой видно систему российской ПВО возле Крымского моста, где сегодня раздавались взрывы.
Еще один гражданин РФ снял на видео работу ПВО. Он также показал, где находится система.
После этого россиянина задержали правоохранители.
"Я извиняюсь за свои действия в съемках ПВО. Больше такого не повторится", — сказал он.
Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.
Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.
Добавим, в российском министерстве иностранных дел уже прокомментировали взрывы у Крымского моста. Там снова угрожают Украине.