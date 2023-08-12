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Россияне "слили" расположение ПВО у Крымского моста

12 августа 2023 16:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне "слили" расположение ПВО у Крымского моста
Система ПВО у Крымского моста. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне показали местоположение вражеской противовоздушной обороны у Крымского моста. К тому же они публикуют видео, как она работает.

Видео распространилось в Telegram-каналах.

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ПВО у Крымского моста

В сети начали публиковать фотографию, на которой видно систему российской ПВО возле Крымского моста, где сегодня раздавались взрывы.

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Система ПВО у Крымского моста. Фото: Telegram

Еще один гражданин РФ снял на видео работу ПВО. Он также показал, где находится система.

После этого россиянина задержали правоохранители.

"Я извиняюсь за свои действия в съемках ПВО. Больше такого не повторится", — сказал он.

Напомним, в субботу, 12 августа, на Крымском мосту раздались взрывы. На месте сразу поднялся густой черный дым.

Также мы писали, что в Керчи, что во временно оккупированном Крыму, раздавались повторные взрывы. Движение транспорта на Крымском мосту снова перекрыли.

Добавим, в российском министерстве иностранных дел уже прокомментировали взрывы у Крымского моста. Там снова угрожают Украине.

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