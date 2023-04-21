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Россияне изменили тактику обнаружения противовоздушных систем ВСУ

21 апреля 2023 11:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Враг усовершенствовал приемы поиска украинских комплексов ПВО
Работают украинские радиолокационные станции сил ПВО. Фото Александра Науменко
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты изменили подходы в работе по выявлению и подавлению украинских систем противовоздушной обороны. Это в определенной степени может создавать дополнительные неудобства для украинской стороны.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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"Проблема наша состоит в том, что россияне очень быстро учатся, учитывая свои предыдущие проколы, адаптируются и адаптируют свою тактику к тем реалиям, которые есть", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

Они сейчас, пояснил он, начинают синхронизировать действия своих радиоэлектронных систем с целью подавления наших систем ПВО.

К тому же, как отметил Селезнев, россияне активно используют средства радиотехнической разведки для того, чтобы обнаруживать, где находятся наши системы ПВО, с последующим применением авиации с ракетами, нацеленными на уничтожение этих комплексов.

В каком состоянии украинские ПВО

Западные партнеры должны активизировать поставки для нужд украинских противовоздушных сил новейших ракетных комплексов и боезапаса к ним. Ведь остатки советских ракетных систем быстро подходят к завершению, а отечественный военно-промышленный комплекс пока не способен пополнить запасы существующих ракетных систем.

Напомним, на встрече западных союзников в формате "Рамштайн", 21 апреля, Украина будет просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов. Считается, что их острая нехватка может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки.

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