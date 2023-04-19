Стало відомо, чому Росії вигідна брехня про українські ППО

ЗРК "Бук" розгортається на бойовій позиції. Фото: МОУ

Російським спецслужбам вигідно розповсюджувати інформацію про начебто закінчення в українських Сил протиповітряної оборони ракет до зенітних комплексів середньої дальності. Це робиться для того, щоб спробувати зірвати поставки для Збройних Сил України ЗРК середньої дальності Hawk.

Таку думку в коментарі Новини. LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Ці дані (інформація про кількість ракет до ЗРК у ЗСУ. — Ред.) містилися у славнозвісному витоку інформації. Наскільки вони відповідають дійсності — питання",— сказав Снєгирьов.

За його словами, враховуючи те, що зараз мова йде про передачу нам західними партнерами протиповітряних систем Hawk, то, скоріш за все, це є спробою росіян перешкодити нам у постачанні цих комплексів середнього радіуса дії.

До того ж, звернув увагу Снєгирьов, в оприлюднених документах містяться дані за зимові місяці.

"А зараз — вже середина весни, а отже все змінюється, і дані ці застарівають. А тому говорити про їхню відповідність наразі немає сенсу", — запевнив військовий експерт.

В якому стані перебувають українські ППО

Західні партнери мають активізувати постачання для потреб українських протиповітряних сил новітніх ракетних комплексів і боєзапасу до них. Адже залишки радянських ракетних систем швидко підходять до завершення, а вітчизняний військово-промисловий комплекс наразі не здатен поповнити запаси до існуючих ракетних систем.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує на постачання зенітно-ракетних комплексів ЗРК Patriot і Samp-T найближчим часом. Передбачається, що фахівці навчатимуться два місяці, перш ніж системи з'являться на українській території.

Українська система ППО не може збивати балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті ракети Х-22. Також немає можливості перехоплювати ракети російських РСЗВ.