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Россияне снова обстреляли Кривой Рог, есть раненые

15 июня 2023 08:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне снова обстреляли Кривой Рог, есть раненые
Последствия удара по предприятию в Кривом Роге. Фото: Telegram Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В нос против 15 июня российские оккупационные войска еще раз обстреляли Кривой Рог. Под удар попали два промышленных предприятия, известно о ранении одного человека.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Атака на Кривой Рог

В ночь с 14 на 15 июня российские оккупанты снова обстреляли Кривой Рог.

Было зафиксировано попадание на территории двух промышленных предприятий.

Обстрелянное предприятие в Кривом Роге
Обстрелянное предприятие в Кривом Роге
Фото: Telegram Лысака

Последствия обстрела

В результате попаданий на предприятиях начались пожары, которые до утра были ликвидированы.

Известно о:

  • серьезных разрушениях производственных сооружений;
  • повреждении газопровода;
  • уничтожении шиномонтажа и автобуса
Обломок российской ракеты
Обломок российской ракеты
Фото: Telegram Лысака

Раненый в Кривом Роге

Во время обстрела был ранен 38-летний мужчина.

Его пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести.

Обломки ракеты

Одна из ракет не достигла своей цели, потому что была сбита противовоздушной обороной ВСУ.

Поврежденный автомобиль
Поврежденный автомобиль
Фото: Telegram Лысака

Но ее обломок повредил легковой автомобиль.

Лысак об обстреле Кривого Рога
Лысак об обстреле Кривого Рога

Напомним, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку и ряд других объектов в Кривом Роге.

По горячим следам глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Впоследствии общее количество жертв на разных обстрелянных объектах превысило отметку в десять человек.

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