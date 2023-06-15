Россияне снова обстреляли Кривой Рог, есть раненые
В нос против 15 июня российские оккупационные войска еще раз обстреляли Кривой Рог. Под удар попали два промышленных предприятия, известно о ранении одного человека.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Атака на Кривой Рог
В ночь с 14 на 15 июня российские оккупанты снова обстреляли Кривой Рог.
Было зафиксировано попадание на территории двух промышленных предприятий.
Последствия обстрела
В результате попаданий на предприятиях начались пожары, которые до утра были ликвидированы.
Известно о:
- серьезных разрушениях производственных сооружений;
- повреждении газопровода;
- уничтожении шиномонтажа и автобуса
Раненый в Кривом Роге
Во время обстрела был ранен 38-летний мужчина.
Его пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести.
Обломки ракеты
Одна из ракет не достигла своей цели, потому что была сбита противовоздушной обороной ВСУ.
Но ее обломок повредил легковой автомобиль.
Напомним, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку и ряд других объектов в Кривом Роге.
По горячим следам глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.
Впоследствии общее количество жертв на разных обстрелянных объектах превысило отметку в десять человек.