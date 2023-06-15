Россияне снова обстреляли Кривой Рог, есть раненые

Последствия удара по предприятию в Кривом Роге. Фото: Telegram Лысака

В нос против 15 июня российские оккупационные войска еще раз обстреляли Кривой Рог. Под удар попали два промышленных предприятия, известно о ранении одного человека.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

Атака на Кривой Рог

В ночь с 14 на 15 июня российские оккупанты снова обстреляли Кривой Рог.

Было зафиксировано попадание на территории двух промышленных предприятий.

Обстрелянное предприятие в Кривом Роге

Фото: Telegram Лысака

Последствия обстрела

В результате попаданий на предприятиях начались пожары, которые до утра были ликвидированы.

Известно о:

серьезных разрушениях производственных сооружений;

повреждении газопровода;

уничтожении шиномонтажа и автобуса

Обломок российской ракеты

Фото: Telegram Лысака

Раненый в Кривом Роге

Во время обстрела был ранен 38-летний мужчина.

Его пришлось госпитализировать в состоянии средней тяжести.

Обломки ракеты

Одна из ракет не достигла своей цели, потому что была сбита противовоздушной обороной ВСУ.

Поврежденный автомобиль

Фото: Telegram Лысака

Но ее обломок повредил легковой автомобиль.

Лысак об обстреле Кривого Рога

Напомним, что в ночь на 13 июня российские оккупанты обстреляли пятиэтажку и ряд других объектов в Кривом Роге.

По горячим следам глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о трех погибших и 25 пострадавших жителях обстрелянного жилого дома.

Впоследствии общее количество жертв на разных обстрелянных объектах превысило отметку в десять человек.