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Обстріл Кривого Рогу: в лікарні помер постраждалий пенсіонер

14 червня 2023 08:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Обстріл Кривого Рогу: в лікарні помер постраждалий пенсіонер
На місці влучання однієї з ракет. Фото: Telegram-канал "Кривой Рог Оперативный"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уночі в одній з лікарень Кривого Рогу помер чоловік, який отримав внаслідок влучання російської ракети і пожежі численні опіки, несумісні з життям. Він став 12-ою жертвою обстрілу міста.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Криворізької міської військової адміністрації Олександр Вілкул.

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Чергова жертва

На жаль, кількість загиблих внаслідок чергового воєнного злочину росіян у Кривому Розі.

Уночі в лікарні від отриманих численних опіків помер 67-річний чоловік.

Таким чином, він став 12-ою жертвою учорашнього обстрілу.

Ліквідація наслідків

Вілкул зазначив, що зараз продовжуються роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

"Постраждалим надається необхідна допомога, працюють усі служби, 40 бригад комунальників", — наголосив голова Криворізької МВА.

Вілкул про чергову жертву обстрілу
Вілкул про чергову жертву обстрілу

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня російські окупанти обстріляли п’ятиповерхівку у Кривому Розі.

За гарячими слідами голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив про трьох загиблих і 25 постраждалих мешканців обстріляного житлового будинку.

Нацполіція вже відкрила біля обстріляного будинку мобільний пункт і збирає докази чергового російського військового злочину.

На обстріл свого рідного міста відреагував Президент України Володимир Зеленський.

Згодом стало відомо про те, що кількість загиблих людей зросла до шести, а близько 14:00 говорили уже про десять жертв російського військового злочину. Пізніше голова ОВА Лисак повідомив про знайденого 11-го загиблого.

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