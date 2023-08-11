Россияне снова обстреляли Запорожскую область: есть погибшие

Разрушенное в результате обстрелов здание. Фото: Запорожская ОВА

Россияне продолжают обстреливать Запорожскую область. В результате атак за прошедшие сутки погибли два человека, еще 21 ранен.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

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За минувшие сутки оккупанты нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам области.

"79 артиллерийских обстрелов пришлось по территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Левадного Белогорья, Малой Токмачки, Малиновки, Гуляйпольского, Красного, Волшебного, Преображенки, Верхней Терсы, Малых Щербаков, Степногорска, Степовогорска, 5 авиаударов потерпел Орехов и Малая Токмачка, 5 РСЗО-обстрелов – Новодаровка, Ольговское, Левадное и Верхняя Терса. Также враг атаковал БПЛА Ольговское", — сообщил председатель ОВА.

Атаки врага унесли жизни у 66-летней женщины в Запорожье и 70-летней женщины в Преображенке. Еще 21 человек получил ранения.

"Во время террористического удара в областном центре среди раненых четыре ребенка — 3, 6, 10 и 14 лет. Кроме того, травмирован 71-летний житель Преображенки и 85-летняя жительница Малой Токмачки", — говорится в сообщении.

Из-за российских обстрелов местная инфраструктура также потерпела разрушения.

"Поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, а также объектов социальной инфраструктуры", — отметил Малашко.

Скриншот сообщения Юрия Малашко

Напомним, в Генштабе сообщили, сколько раз армия РФ обстреляла Украину за минувшие сутки.

Также, Запорожье ежедневно страдает от обстрелов: Зеленский показал обстрелянный город.

В то же время в сети показали момент прилета вражеской ракеты по Запорожью.