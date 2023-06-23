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Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту

23 червня 2023 19:23
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту
Наслідки удару по Чонгарському мосту. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 23 червня, стало відомо, що після вибуху на Чонгарському мосту, російські окупаційні війська вже звели понтонну переправу під ним. Це зафіксував супутник Planet Labs.

Про це повідомляють "Схеми".

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Зазначається, що супутник Planet Labs зафіксував понтонну переправу під Чонграським мостом, який нещодавно підірвали.

Також на знімках можна побачити і сліди від обстрілів як на Чонгарському мосту, так і поруч з ним.

"Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня", — йдеться в повідомленні.

 

Чонгарський міст без понтонної переправи. Фото: СХЕМИ

 

Чонгарський міст із понтонною переправою. Фото: СХЕМИ

 

 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.

Додамо, в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. Біля Джанкоя був підірваний Чонгарський міст.

Згодом стали відомі деталі інциденту. Журналісти повідомили, що внаслідок атаки міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.

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