Росіяни звели понтонну переправу після удару по Чонгарському мосту

Наслідки удару по Чонгарському мосту. Фото: google.com

Сьогодні, 23 червня, стало відомо, що після вибуху на Чонгарському мосту, російські окупаційні війська вже звели понтонну переправу під ним. Це зафіксував супутник Planet Labs.

Про це повідомляють "Схеми".

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Понтонна переправа під Чонгарським мостом

Зазначається, що супутник Planet Labs зафіксував понтонну переправу під Чонграським мостом, який нещодавно підірвали.

Також на знімках можна побачити і сліди від обстрілів як на Чонгарському мосту, так і поруч з ним.

"Те, що окупанти звели переправу вже після удару, свідчать знімки з супутника, зроблені раніше. Наприклад, за 18 травня", — йдеться в повідомленні.

Чонгарський міст без понтонної переправи. Фото: СХЕМИ

Чонгарський міст із понтонною переправою. Фото: СХЕМИ

Нагадаємо, раніше ми писали, що удар по Чонгарському мосту — це неминуча подія. Україна продовжує процес деокупації своїх територій, захоплених російськими окупантами.

Додамо, в ніч проти 22 червня в Криму стався черговий вибух. Біля Джанкоя був підірваний Чонгарський міст.

Згодом стали відомі деталі інциденту. Журналісти повідомили, що внаслідок атаки міст на кордоні між Херсонською областю та Кримом був пробитий у двох місцях. Крім того, пошкоджено дорожнє покриття на альтернативному мосту.