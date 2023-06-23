Россияне построили понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту

Последствия удара по Чонгарскому мосту. Фото: google.com

Сегодня, 23 июня, стало известно, что после взрыва на Чонгарском мосту российские оккупационные войска уже построили понтонную переправу под ним. Это зафиксировал спутник Planet Labs.

Об этом сообщают "Схемы".

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Понтонная переправа под Чонгарским мостом

Отмечается, что спутник Planet Labs зафиксировал понтонную переправу под недавно подорвавшим Чонграсским мостом.

Также на снимках можно увидеть следы от обстрелов как на Чонгарском мосту, так и рядом с ним.

"То, что оккупанты свели переправу уже после удара, свидетельствуют снимки со спутника, сделанные ранее. Например, за 18 мая", — говорится в сообщении.

Чонгарский мост без понтонной переправы. Фото: СХЕМЫ

Чонгарский мост с понтонной переправой. Фото: СХЕМЫ

Напомним, ранее мы писали, что удар по Чонгарскому мосту — это неизбежное событие. Украина продолжает процесс деоккупации своих территорий, захваченных российскими оккупантами.

Добавим, в ночь на 22 июня в Крыму произошел очередной взрыв. Возле Джанкоя был взорван Чонгарский мост.

Впоследствии стали известны детали инцидента. Журналисты сообщили, что в результате атаки городов на границе между Херсонской областью и Крымом был пробит в двух местах. Кроме того, повреждено дорожное покрытие на альтернативном мосту.