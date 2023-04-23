Российская авиация атаковала многоэтажку в Угледаре: что известно
За прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации нанесли два авиаудара по Угледару. Они разрушили многоэтажку. К тому же россияне продолжали обстреливать Донецкую область.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Подробности российских обстрелов в Донецкой области
"На Волновахском направлении россияне нанесли два авиаудара по Угледару — разрушена 9-этажка. В громаде также поврежден частный дом в Богоявленке", — рассказал Кириленко.
Он сообщил, что в результате российских атак в Очеретино один человек получил ранения.
Под вражеским огнем также оказались Марьинка, окрестности Курахово и Авдеевка.
"На Горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 — в Торецкой громаде. Под обстрелами — окрестности Соледарской и Часовоярской громад", — добавил Кириленко.
Напомним, 20 апреля российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.
Также мы писали, что 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Добавим, в течение суток украинские военные отразили 58 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.