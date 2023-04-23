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Российская авиация атаковала многоэтажку в Угледаре: что известно

23 апреля 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Российская авиация атаковала многоэтажку в Угледаре: что известно
Российский военный самолет. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

За прошедшие сутки оккупанты Российской Федерации нанесли два авиаудара по Угледару. Они разрушили многоэтажку. К тому же россияне продолжали обстреливать Донецкую область.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Подробности российских обстрелов в Донецкой области

"На Волновахском направлении россияне нанесли два авиаудара по Угледару — разрушена 9-этажка. В громаде также поврежден частный дом в Богоявленке", — рассказал Кириленко.

Он сообщил, что в результате российских атак в Очеретино один человек получил ранения.

Под вражеским огнем также оказались Марьинка, окрестности Курахово и Авдеевка.

"На Горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 — в Торецкой громаде. Под обстрелами — окрестности Соледарской и Часовоярской громад", — добавил Кириленко.

Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Последствия российского обстрела
Последствия российского обстрела в Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Напомним, 20 апреля российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.

Также мы писали, что 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Добавим, в течение суток украинские военные отразили 58 атак врага. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

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