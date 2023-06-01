Российские добровольцы заявили, что дошли до Шебекино и накрыли "Градами" МВД

Российские добровольцы. Фото: Telegram-канал РДК

Подразделения "Русского добровольческого корпуса" заявили, что дошли до пригорода Шебекино. В самом городе они обстреляли "Градами" здание МВД, где собрались местные полицейские.

Об этом сообщили сами добровольцы на Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" (РДК).

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Наступление на Шебекино

Российские добровольцы, продолжившие процесс освобождения Белгородской области от путинского режима, заявили, что уже дошли до пригорода города Шебекино.

Сейчас передовые отряды РДК ведут бои в селах Новая Таволжанка и Титовка.

Удар по полиции

В РДК рассказали об успешной операции в Шебекино.

Российские правоохранители согласно объявленному плану "Крепость" собрались в здании местного управления МВД Белгородской области.

После того как полицейские собрались в здании, добровольцы "Русского добровольческого корпуса" обстреляли их ракетными системами залпового огня "Град".

Детали удара по Шебекину

Пожар на заводе

Кроме того, в сети появились фото мощного пожара в Шебекино.

Отмечается, что это горит завод "Монокристалл".

Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию увольнения в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

Также мы писали, что 25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.