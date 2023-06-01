Российские добровольцы заявили, что дошли до Шебекино и накрыли "Градами" МВД
Подразделения "Русского добровольческого корпуса" заявили, что дошли до пригорода Шебекино. В самом городе они обстреляли "Градами" здание МВД, где собрались местные полицейские.
Об этом сообщили сами добровольцы на Telegram-канале "Русского добровольческого корпуса" (РДК).
Наступление на Шебекино
Российские добровольцы, продолжившие процесс освобождения Белгородской области от путинского режима, заявили, что уже дошли до пригорода города Шебекино.
Сейчас передовые отряды РДК ведут бои в селах Новая Таволжанка и Титовка.
Удар по полиции
В РДК рассказали об успешной операции в Шебекино.
Российские правоохранители согласно объявленному плану "Крепость" собрались в здании местного управления МВД Белгородской области.
После того как полицейские собрались в здании, добровольцы "Русского добровольческого корпуса" обстреляли их ракетными системами залпового огня "Град".
Пожар на заводе
Кроме того, в сети появились фото мощного пожара в Шебекино.
Отмечается, что это горит завод "Монокристалл".
Напомним, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию увольнения в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.
Также мы писали, что 25 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" снова зашли на территорию Белгородской области. Они сняли видео на фоне почтового отделения в Глотово.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что ВСУ не причастны к событиям в Белгородской области. По его словам, конфликты в РФ становятся более масштабными.