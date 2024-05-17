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Российские оккупанты учатся противостоять украинским морским дронам старым вооружением

17 мая 2024 00:10
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Флот РФ показал, чем планирует отбивать атаки современных украинских дронов камикадзе
Российский военный во время учений кораблей Тихоокеанского флота. Фото: МО РФ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Минобороны России показали кадры военных учений кораблей Тихоокеанского флота. Российские оккупанты тренировались в Японском море отражать атаки современных украинских морских дронов.

Об этом в четверг, 16 мая, сообщили в Минобороны РФ. Фото учений показали СМИ.

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Дроны атакуют ночью, а учения провели днем

Украинские военные обозреватели пишут, что для противодействия дронам-камикадзе ВСУ россияне используют устаревшую технику и вооружение. К примеру, современные военные корабли оснащают дополнительными пулеметами времен Второй мировой войны. А бойцы, задействованные в учебе, отстреливаются по условным целям из обычных автоматов Калашникова.

Обучение флоту РФ
Российский военный тренируется отбивать атаку дрона-камикадзе на автомате Калашникова. Фото: МО РФ

Также на снимках был замечен советский станковый пулемет образца 1938 года. Вероятно, Россия использует его из-за нехватки более современных моделей крупнокалиберных пулеметов.

"Огонь ведется просто куда-то в сторону воображаемой цели, а не по мишени. То есть ценность таких стрельб соответствующая. К тому же дроны обычно атакуют ночью", — отмечает обозреватель издания Defense Express.

Кого так боятся россияне

Надводный беспилотник, которому учатся противодействовать россияне, называется Magura V5. Разработка украинских инженеров была представлена летом 2023 года. Magura V5 может выполнять разные операции: наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, а также атаковать вражеские цели.

Морской ударный дрон Magura V5
Морской ударный дрон Magura V5. Фото: mods.com

Напомним, в ГУР рассказали об уникальности морского дрона Magura V5, он уже нанес ущерб России на 500 млн долларов. Также мы подробно рассказывали о тактико-технических характеристиках морского дрона.

Ранее мы сообщали, что в порту оккупированного Мариуполя зафиксировали очередное российское судно, это может представлять угрозу для Украины.

война
оружие
ВСУ
военные учения
беспилотники
Россия
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