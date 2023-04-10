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В сети показали, как выглядит уничтоженный, но не захваченный россиянами Бахмут

10 апреля 2023 09:00
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Город Бахмут, за который почти год ведутся ожесточенные бои / Фото: “Радио Свобода”
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты почти полностью уничтожили город Бахмут в Донецкой области. Но, несмотря на девять месяцев наступления, войска страны-агрессора до сих пор не могут захватить этот населенный пункт.

Видеозапись, сделанная на территории фронтового города, появилась в соцсетях и мессенджерах.

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Видео из Бахмута.

В сети появилось видео, снятое в городе Бахмут Донецкой области.

За этот город уже более полугода продолжаются ожесточенные бои между украинскими защитниками и российскими оккупантами.

Что осталось от города

На видео видно, что Бахмут практически полностью разрушен российскими оккупационными войсками.

Но при этом вооруженные силы Украины продолжают держать оборону, отражая все атаки захватчиков.

Напомним, в последние дни российские оккупанты возобновили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта их продвижение в значительной степени остановилось.

Также мы писали, что Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

Добавим, основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться в Санкт-Петербурге опасно.

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