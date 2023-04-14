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Российские СМИ создают ложный нарратив об украинской армии в боях за Бахмут

14 апреля 2023 19:38
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Российские СМИ создают ложный нарратив об украинской армии в боях за Бахмут
Российские оккупационные войска. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские СМИ снова пытаются создать ложный нарратив о том, что украинское военное командование не жалеет жизни своих военных в боях за Бахмут. Эта тактика направлена на подрыв доверия украинцев к решениям нашего военного командования и на создание негативного настроя в обществе.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Заявление Маляр

По словам Маляр, факты говорят за себя сами. Потери российских войск в Бахмуте в разы выше, и в дни наиболее ожесточенных боев разница может достигать 10 раз. Кроме того, это российские войска напали на нашу территорию и сосредоточили там свои основные усилия, чтобы захватить город любой ценой.

Украинское военное командование организовывает оборону и останавливает врага, который пытается продвинуться вглубь территории. При этом сохранение жизни наших бойцов является приоритетом для командования, как они не раз подчеркивали в своих публичных заявлениях.

Российские СМИ пытаются забрать наши тексты о них и превратить их в свои. Это продолжение их тактики информационной войны, направленной на дестабилизацию обстановки в Украине. Но мы продолжим отстаивать нашу позицию и останемся верны нашей стратегии обороны, защищая свою территорию и народ от врага.

Напомним, в последние дни российские оккупанты возобновили определенную динамику в битве за Бахмут. С конца марта их продвижение в значительной степени остановилось.

Также мы писали, что Маляр рассказала, что враг не смог повлиять на принятие решений командования на Бахмутском направлении и не смог подорвать мотивацию наших бойцов, несмотря на все усилия, направленные на эту цель. Он использует два инструмента информационной войны: сообщения о якобы своих успехах в разных формах и сообщения о якобы рассекреченных наших планах и решениях относительно Бахмута.

Добавим, основатель российской частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин в последнее время все чаще появляется в Бахмуте, где проходят активные боевые действия. В ВСУ иронически предполагают, что после взрыва в кафе, в результате чего погиб российский псевдовоенкор Владлен Татарский, Пригожину оставаться в Санкт-Петербурге опасно.

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