Российский авиаудар по Угледару: из-под завалов жилого дома достали женщину

Последствия российского авиаудара по Угледару. Фото: ОК "Север"

Российские оккупанты обстреляли жилой дом в Угледаре Донецкой области. Враг использовал авиацию. Из-под завалов удалось достать женщину.

Об этом сообщает ОК "Север".

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"Это Угледар и последствия российского авиаудара в жилой дом. Жилой дом! Здание, где гражданские люди питали надежду — выжить в этой войне. Вместо надежды — только руины... и потерянные жизни мирных людей", — говорится в сообщении.

Последствия российского авиаудара по Угледару. Фото: ОК "Север"

Последствия российского авиаудара по Угледару. Фото: ОК "Север"

В ОК "Север" подчеркнули, что разрушение и смерть — это все, что могут делать россияне.

Из-под завалов жилого дома удалось достать женщину. Из-за отсутствия ГСЧС в городе развалы разбирали военные и местные жители, без специальной техники и оборудования.

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украину в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также мы писали, что в пятницу, 14 апреля, российские оккупационные войска нанесли удар по жилому дому в Славянске. Местные жители слышали не менее 11 взрывов.

Добавим, работники патрульной полиции Славянска Донецкой области оказались недалеко от места российского удара по многоэтажкам. Им удалось зафиксировать первые минуты после вражеской атаки на видео.