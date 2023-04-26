"Розбирайтеся самі": у Думі запропонували росіянам самостійно охороняти держкордон

Голова комітету із оборони російської Держдуми генерал-полковник Андрій Картаполов. Фото: moscow.er.ru

Голова Комітету з оборони російської Держдуми Андрій Картаполов запропонував залучити до охорони кордонів Росії цивільне населення. Як зізнався депутат, військових підрозділів РФ для цього вже не вистачає.

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"На жаль, у нас зараз немає таких можливостей, як у Радянському Союзі, коли вся країна по периметру охоронялася військовими підрозділами прикордонних військ СРСР. Тому зараз дещо інші способи охорони кордонів. Але залучити на добровільній основі місцеве населення, на мій погляд, це цілком реально і зрозуміло", — заявив Картаполов у коментарі Ura.ru.

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Куди поділися російські війська, які охороняли кордон раніше, депутат уточнювати не став. Натомість закликав ухвалити принципове рішення, чи варто довірити таку важливу функцію громадянським дружинникам, а потім уже розбиратися з деталями — наприклад, давати зброю прикордонникам "з народу" чи ні.

"Далі вже починає формуватися технологія: які підрозділи, скільки їх буде, яка їх організація. Озброєння буде чи не буде? Кому вони підпорядковуватимуться? Хто їх контролюватиме? З ким вони взаємодіятимуть? Це досить широке коло питань", — попередив Картаполов.

Нагадаємо, раніше Андрій Картаполов уже пропонував російському бізнесу самостійно закуповувати ППО. Пропозиція депутата була озвучена після того, як наприкінці лютого територію РФ атакувало одразу кілька БпЛА.

За словами Картаполова, засоби боротьби з безпілотниками є "досить недорогими", і їх може дозволити собі "кожна корпорація, яка поважає себе".