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"Разбирайтесь сами": в Думе предложили россиянам самостоятельно охранять госграницу

26 апреля 2023 17:39
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
"Разбирайтесь сами": в Думе предложили россиянам самостоятельно охранять госграницу
Глава комитета по обороне российской Госдумы генерал-полковник Андрей Картаполов. Фото: moscow.er.ru
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Председатель комитета по обороне российской Госдумы Андрей Картаполов предложил привлечь к охране границ России гражданское население. Как признался депутат, военных подразделений у РФ для этого уже не хватает.

Подробности

"К сожалению, у нас сейчас нет таких возможностей, как в Советском Союзе, когда вся страна по периметру охранялась войсковыми подразделениями пограничных войск СССР. Поэтому сейчас несколько иные способы охраны границ. Но задействовать на добровольной основе местное население, на мой взгляд, это вполне реально и понятно", — заявил Картаполов в комментарии Ura.ru.

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Куда подевались российские войска, охранявшие границу раньше, депутат уточнять не стал. Зато призвал принять принципиальное решение, стоит ли доверить такую важную функцию гражданским дружинникам или нет, а затем уже разбираться с деталями — например, давать оружие пограничникам "из народа" или нет.

"Дальше уже начинает формироваться технология: какие подразделения, сколько их будет, какая их организация. Вооружение будет или не будет? Кому они будут подчиняться? Кто их будет контролировать? С кем они будут взаимодействовать? Это достаточно широкий круг вопросов", — предупредил Картаполов.

Напомним, ранее Андрей Картаполов уже предлагал российскому бизнесу самостоятельно закупать ПВО. Предложение депутата было озвучено после того, как в конце февраля территорию РФ атаковало сразу несколько БпЛА.

По словам Картаполова, средства борьбы с беспилотниками "достаточно недороги", и их может позволить себе "каждая уважающая себя корпорация".

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