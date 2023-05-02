Почему невозможно быстро форсировать Днепр под Херсоном

Воины ВСУ на позиции. Фото: Reuters/Yan Dorbronosov

Подразделения Вооруженных сил Украины не могут без больших потерь переправиться на левый берег Днепра под Херсоном. Ведь на юге враг имеет большую авиационную группировку, без подавления которой форсирование водной преграды создаст большую угрозу для проведения этой операции.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Перемещение сил и средств с левого на правый берег очень сложно без обновления мостов или мостово-пантонных переправ", — сказал Селезнев.

По его словам, без этого вести разговор об активизации боевых действий на юге Херсонской области невозможно.

"Наводить мосты, когда на юге врагом сосредоточено около 90 штурмовиков и около 60 ударных вертолетов — несерьезно. Ведь для подавления такого количества авиации нужна мощная система противовоздушной обороны, которой Украина в достаточной степени не владеет", — объяснил Селезнев.

Что происходит под Херсоном

Россияне ежесуточно продолжают активные обстрелы Херсона и правобережной Херсонщины. Их интенсивность выросла по сравнению с прошлой неделей. В среднем в сутки прилетает по 400 снарядов, иногда и больше. Это может быть связано с удачной контрбатарейной атакой ВСУ по оккупантам на левом берегу.

Аналитики Института изучения войны сообщили 23 апреля, что российские "военкоры" предоставили географические данные, которые подтверждают, что украинские силы заняли позиции на восточном берегу Днепра Херсонской области.