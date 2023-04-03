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Раскрыта причина отзыва из отпуска командующего российскими десантниками

3 апреля 2023 12:16
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, зачем россияне вернули в войска генерала ВДВ
Генерал отбыл в зону боевых действий
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российское высшее военно-политическое командование внезапно отозвало из отпуска командующего военно-воздушными войсками генерала Михаила Теплинского. За этим шагом может стоять подготовка россиян к активизации боевых действий на отдельных участках фронта.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Интересным является факт, что военно-политическое руководство россиян отозвало из отпуска командующего ВДВ генерала Теплинского", — сказал Снегирев.

По его словам, это говорит о том, что все слухи об отставке Теплинского из-за несогласия использования десанта в качестве штурмовых отрядов не подтвердилось.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

Стоит отметить, обратил внимание военный эксперт, что он отбыл в зону боевых действий вместе с генералом Александром Лапиным (экскомандующий российской оккупационной группировкой в Украине, — Ред.).

"Это если не тревожный сигнал, то говорит о том, что россияне будут продолжать попытки блокирования украинских подразделений в районах Марьинки, Бахмута и Авдеевки", — не исключил такого развития событий Снегирев.

Что происходит с генералами армии рф

Предположения об изменениях российского военного командования, вероятно, указывают на то, что россия вскоре может изменить свое высшее военное командование из-за неудачного зимнего наступления.

В британской разведке склонны считать, что продолжавшееся 80 дней зимнее наступление российской армии закончилось неудачей. Валерий Герасимов потерял десятки тысяч мобилизованных.

Напомним, в Москве арестован руководитель отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков. Это может означать борьбу Кремля за лояльность спецслужбы.

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